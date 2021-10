• Zeci de persoane au ajuns ieri în faţa procurorilor

• Printre suspecţi se află şi angajaţi ai unor cabinete medicale

V. Stoica, Fl. Tănăsescu

Ceea ce se vehicula încă din vară – faptul că şi în Prahova au fost emise certificate de vaccinare anti Covid contra cost – a fost confirmat de percheziţiile efectuate ieri de către poliţiştii prahoveni, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

17 descinderi au avut loc în judeţ, în urma cărora 35 de persoane au fost conduse la sediul unităţii de parchet, pentru audieri. Dosarul penal deschis pe numele acestora are ca obiect comiterea infracţiunilor de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals informatic şi uz de fals. Potrivit unor surse judicare, cele 35 de persoane aveau, ieri, calitatea procesuală de „persoane suspecte”.

Percheziţiile au vizat atât domiciliile unor beneficiari ilegali de certificate de vaccinare anti-COVID, cât şi patru cabinete medicale individuale şi un centru de vaccinare, „printre persoanele implicate fiind şi personal medical din cadrul acestor entităţi” (comunicat IPJ Prahova).

Cazul din Prahova nu este unic în țară, pentru că, în ultimele luni, au apărut informații legate de rețele de persoane care se ocupau cu astfel de tranzacții cu certificate false de vaccinare. Cel mai cunoscut la nivelul opiniei publice este cel din luna septembrie 2021, când o rețea de certificate false de vaccinare a fost vizată de zeci de percheziții, în județele Mehedinți, Dolj și Caraș- Severin. În acel dosar, era vorba despre doi bărbați angajați ai unei instituții publice care ar fi accesat, fără drept, o aplicație informatică și ar fi modificat datele acesteia, prin suprascrierea documentelor de identificare ale unor persoane vaccinate împotriva Covid-19.

La începutul lunii octombrie, pe de altă parte, Poliția Română atrăgea atenția asupra unei noi metode de înșelăciune, prin care persoane necunoscute creează pe aplicațiile de comunicare grupuri cu denumiri sugestive, ce conțin cuvinte precum vaccin, COVID, certificat, vaccine passports, vaccine cards etc. și postează anunțuri de vânzare de certificate COVID-19.

Amatorii de astfel de documente falsificate intră în discuții cu ofertantul prin conversații scrise, private și transmit datele de identificare pentru completarea așa-zisului certificat, fiindu-le solicitată plata unor sume de bani, de aproximativ 100 de euro, pentru eliberarea unui certificat de vaccinare cu doză unică.

Plata este solicitată în echivalent bitcoin, prin intermediul automatelor de plată sau în euro, prin aplicația PayPal, fiind oferite instrucțiuni precise de plată și codul QR al portofelului electronic sau, după caz, adresa de e-mail a beneficiarului.

Pentru a-i convinge pe cumpărători să facă plata, autorul transmite fotografii ale certificatului solicitat, precum și ale AWB-ului generat electronic de firma de curierat, afirmând că, dacă nu se face plata în scurt timp (30 de minute sau o oră), se renunță la tranzacție. Însă, după efectuarea plății, vânzătorul nu mai transmite nimic și blochează conversațiile cu solicitantul.