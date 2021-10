Sporul natural înregistrat în România rămâne unul negativ, cu un minus de 2.456 de persoane la nivelul lunii august 2021 şi de minus 7.968 de persoane în august 2020, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi preluate de Agerpres. Conform sursei citate, în intervalul de analiză, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 3.027, în timp ce numărul persoanelor care au decedat a fost cu 2.485 mai mic. În funcţie de cauzele principale de deces s-au înregistrat cu 1.174 decese mai puţine din cauza bolilor aparatului circulator, cu 206 mai puţine având cauză principală tumorile şi cu 1.024 mai puţine din cauza bolilor aparatului respirator.

În acelaşi timp, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 15 mai mic în luna august 2021, decât cel consemnat în august 2020. Datele oficiale relevă faptul că, în luna august a acestui an, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.512 de persoane (5.523 bărbaţi şi 4.989 femei), iar în mediul rural decesul a 10.276 de persoane (5.383 bărbaţi şi 4.893 femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2020, numărul persoanelor care au decedat a scăzut cu 1.239 persoane (782 bărbaţi şi 457 femei) în mediul urban, respectiv cu 1.246 persoane (858 bărbaţi şi 388 femei) în mediul rural. Sporul natural a fost negativ atât în luna august 2021 (-2.456 de persoane), cât şi în luna august 2020 (-7.968 de persoane). Raportat la intervalul menţionat, numărul căsătoriilor a fost cu 5.242 mai mare, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 376 de divorţuri mai multe. „Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în special în cazul deceselor care, din luna iunie 2020, au înregistrat un trend crescător faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent, luna iulie 2021 fiind prima lună de scădere a numărului de decese faţă de aceeaşi lună din anul precedent şi în cazul căsătoriilor care, începând cu luna martie 2020, au înregistrat scăderi ale numărului de evenimente faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent timp de 12 luni consecutiv, luna martie 2021 fiind prima lună de creştere a numărului de căsătorii faţă de aceeaşi lună din anul 2020. În cazul divorţurilor, în luna martie 2021 s-a înregistrat cel mai mare număr de divorţuri din perioada ianuarie 2020 – august 2021, iar numărul naşterilor a scăzut lunar încă din ianuarie 2020, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, luna august 2021 fiind prima lună de creştere a numărului de naşteri faţă de aceeaşi lună din anul precedent”, precizează INS. Conform statisticii, în luna august a acestui an, s-a înregistrat naşterea a 18.332 de copii, cu 1.880 mai mulţi decât în luna iulie 2021. Totodată, numărul deceselor înregistrate a fost, în august faţă de iulie, de 20.788, dintre care 10.906 bărbaţi şi 9.882 femei, cu 240 decese (99 bărbaţi şi 141 femei) mai puţine. În plus, numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an consemnat a fost de 87, în creştere cu 13 faţă de luna iulie 2021.

În perioada august – iulie 2021, două treimi din totalul numărului de decese s-a înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (8.615 decese, reprezentând 41,4% din total, s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, iar 5.003 decese, reprezentând 24,1% din total, la persoanele de 70-79 ani) şi 3.928 decese (18,9%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (85 decese), 20-29 ani (111 decese) şi 0-4 ani (116 decese).

După cauza principală de deces, cele mai multe persoane au decedat, în luna august 2021, din cauza bolilor aparatului circulator (11.274 persoane, 54,2% din decesele înregistrate în august 2021), şi tumorilor (3.981 persoane, 19,2%). La nivelul primelor şapte luni ale anului în care bolile aparatului respirator au reprezentat a doua cauză de deces, începând din luna mai 2021 acestea reprezintă a treia cauză principală de deces (1.617 persoane, în luna august 2021, reprezentând 7,8% din totalul deceselor înregistrate).

În ceea ce priveşte numărul căsătoriilor, în august comparativ cu iulie, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 20.256 astfel de evenimente, cu 2.117 mai multe. În schimb, numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.059 în luna august 2021, cu 111 mai multe decât în luna iulie, acelaşi an.