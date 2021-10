Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Valurile pandemiei de coronavirus au fost strâns legate, în România, de mișcările și deciziile politice.

Președintele Klaus Iohannis vorbea, la jumătatea lunii mai a acestui an, despre România post-pandemie, despre cum „a prins viteză” campania de vaccinare. Însuși șeful statului afirma deja în momentul respectiv că vom avea o „relaxare pas cu pas”, studiată și cu un calendar cu pași bine puși la punct. Și, o lună mai târziu, în iunie, Klaus Iohannis deja vorbea despre cum, practic, am oprit pandemia!

Ulterior decretării acestei stări de către însuși președintele României, s-a așternut liniștea peste măsurile guvernamentale, iar România a intrat în vacanța de vară, cu tot cu virus!

Câteva luni, Guvernul a fost inexistent. PNL și USR-PLUS s-au încins în bătăliile interne pentru conducere. Sănătatea românilor era ultima lor grijă!

Și ne-am trezit, brusc, după alegerile din PNL și USR, în plin val patru, cu toate consecințele indiferenței cu care a fost tratat domeniul sanitar pe perioada verii.

Unde suntem acum? Haosul politic în care ne aflăm de aproape o lună, stârnit de orgoliile peneliste și useriste, a declanșat reacții în lanț.

A început, din nou, seria problemelor: alte incendii în spitale, soldate cu oameni morți în secțiile de Terapie Intensivă, lipsa medicamentelor pentru tratamentul pacienților, o campanie de vaccinare extrem de slabă și lipsa testărilor, pentru a ține sub control focarele de coronavirus! Mai mult decât atât, bolnavii cronici mor acasă, fiindu-le restrâns dreptul la sănătate și, în ultimă instanță, la viață!

Pe scurt, un dezastru generalizat, care s-a răsfrânt exclusiv asupra cetățenilor României!

Bolnavii mor în spitale, unitățile medicale sunt sufocate de pacienți infectați cu SARS Cov-2. Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a anunțat că Italia ne-a ajutat cu câteva mii de fiole de anticorpi monoclonali neutralizanți pentru SARS Cov-2, doze care au ajuns în 134 de spitale din țară. Însă și aici sunt probleme majore, care îi pun pe medici în situația de a alege cine primește tratament și cine nu!

În Prahova, de exemplu, oficial, sunt peste 600 de pacienți Covid internați în spital, din care 26 sunt la Terapie Intensivă. Câți dintre bolnavi vor beneficia de acest tratament? Doar 100! Din nou, medicii sunt la mijloc, între ciocan și nicovală, prinși între protocoale și posibilitatea de a fi dați în judecată de familiile pacienților care duc lipsă de medicamente specifice, în spitale!

Școlile se închid, una după alta, din cauza lipsei testării. România Educată a guvernanților de dreapta s-a transformat, la propriu, în România Eșuată!

Unde vom ajunge în acest ritm, în fața acestui tăvălug al pandemiei?

În cinismul lor, cei vinovați de situația actuală a României se acuză reciproc de neglijență.

Nu mai există responsabilitate, decență sau onoare. Nu există respect și empatie față de români! Toate acestea lipsesc cu desăvârșire din conduita și limbajul guvernanților, preocupați în continuare de propriile interese, de posturi și de folosirea pe criterii politice a banilor din bugetul de stat.

Pas cu pas, România a eșuat!