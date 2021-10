Într-un „conflict surd” cu Primăria Ploieşti şi o parte a suporterilor, care acuză faptul că actuala conducere a Petrolului nu poate asigura managementul şi finanţarea clubului, oficialii petrolişti s-au „apărat” ieri cu un comunicat din care rezultă că situaţia nu este nici pe departe „gravă”.

Iată poziţia oficială a clubului:

„ACS Petrolul 52, echipa fanion a tuturor petroliștilor, cunoscută de-a lungul întregii sale istorii de aproape 100 de ani sub denumirea consacrată de PETROLUL PLOIEȘTI, a încheiat în luna august 2021 un prim mandat sportiv de 5 ani de la reînființare”.

Printre obiectivele „bifate”, la capitolul plusuri, se numără, conform celor prezentate de club următoarele:

„S-a reconstruit o echipă de la ”zero”.

Cu pasiune, cu atenția fiecărui detaliu, am reclădit Academia de fotbal PETROLUL.

Am valorizat de la bun început relația cu proprii suporteri – rațiunea supremă de existență a fiecărei echipe de fotbal.

Am susținut întregul proiect PETROLUL având sprijinul financiar al fostului Partener Finanțator.”

Am făcut toate acestea împreună cu voi, PETROLIȘTII, pentru ca ASTĂZI, într-o succesiune firească a lucrurilor făcute bine, echipa de seniori să conducă cu autoritate clasamentul Ligii a 2-a de fotbal, Academia de fotbal PETROLUL să fie clasificată de către Federația Română de Fotbal pe locul 19 dintr-un total de 100 de academii, și tot Academia de fotbal PETROLUL să dea primei echipe 8 juniori capabili să susțină obiectivele de performanță asumate precum și convocările sosite pe adresa clubului pentru loturile naționale de juniori și tineret.

Tot ASTĂZI, energiile și resursele clubului sunt consumate într-un conflict artificial menit să destabilizeze grav activitatea clubului și obiectivele de performanță asumate. În epoca internetului și a rețelelor de socializare, fiecare petrolist este la curent cu presiunea mediatică exercitată asupra clubului de către anumite persoane care doresc ”binele” PETROLULUI.

Și tot ASTĂZI, clubul face eforturi considerabile pentru obținerea fondurilor necesare menținerii activității și îndeplinirii obiectivelor de performanță asumate. Pentru o informare corectă a fiecărui petrolist, începând cu data de 01.07.2021 clubul a încasat suma 100.000 euro aferentă unui contract de publicitate și promovare, dar insuficientă pentru acest nivel competițional, motiv pentru care clubul a semnat un contract de împrumut cu un împătimit petrolist pentru suma de 55.000 euro. Desigur, toate aceste sume nu au reușit să acopere în totalitate obligațiile financiare ale clubului.

Există la acest moment anumite restanțe salariale către jucători și staff, de aproximativ 20-25% din drepturile salariale aferente lunii august 2021. De asemenea, CONTRAR celor vehiculate și aruncate în spațiul public de către ”PRIETENII PETROLULUI”, clubul a semnat cu ANAF o convenție de reeșalonare a datoriilor, astfel că Certificatul de Atestare Fiscală (atașat prezentului comunicat) solicitat de club în data de 13.10.2021 este obținut ”pe zero” – se arată în comunicatul emis de club, care, practic, recunoaşte că are probleme, şi le asumă şi speră… că va fi bine!

Să sperăm, aşadar, că va fi bine!