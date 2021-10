Nicoleta Dumitrescu

Ieri, noul an universitar 2021-2022 s-a deschis și la Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești tot sub auspiciile pandemiei, al valului patru al acesteia, inclusiv al scenariului roșu în care este încadrat municipiul reședință al Prahovei, rata cumulativă a incidenței Covid-19 fiind de 4,27/1000 de locuitori, mult mai ridicată față de ultimele zile. Realitate care a făcut ca, pentru al doilea an consecutiv, festivitatea de deschidere a noului an universitar să se organizeze în aer liber, participanții păstrând distanța și purtând masca de protecție, iar începutul de an universitar să se realizeze tot în sistem hibrid, cursurile urmând să se deruleze în sistem on-line, iar lucrările practice, seminariile şi laboratoarele – cu prezenţă fizică, după cum a anunțat rectorul UPG Ploiești, Florinel Dinu. Oficial, la UPG Ploiești au început, în total, noul an universitar peste 5.300 de studenți, dintre care peste 2000 sunt ”boboci”, în anul I, la studii de licență și master. Cei care nu sunt din Ploiești s-au și cazat, intrarea în camere fiind condiționată de existența certificatului de vaccinare sau a realizării unui test PCR, cu maximum 72 de ore înainte de preluarea locului de cazare. Întrucât aici vor studia și 198 de studenți străini, la ceremonia de deschidere de ieri, alături de oficialități din administrația locală și județeană, au fost prezenți și o serie de reprezentanți ai corpului diplomatic în România, care au vorbit despre prestigiul universității ploieștene și despre faptul că aceia care s-au școlit la această universitate sunt bine-văzuți, ca specialiști, oriunde în lume, mai ales datorită diplomei de inginer. Mai trebuie adăugat faptul că, dincolo de soarele care a strălucit și a încălzit atmosfera, la ceremonia de deschidere a noului an universitar de la Ploiești a fost și o pată de culoare. Cei prezenți au putut asista și la un moment coregrafic, de dans latino, perechea de dansatori fiind de la o agenție artistică înființată de promotorul dansului latino în România – Wilmark – care a anunțat că și-a reluat, începând de ieri, la fără frecvență, studiile la UPG Ploiești, pe care le-a abandonat în urmă cu mulți ani.

Avându-i alături pe cei doi prorectori – Dorel Dușmănescu și Ion Pană, rectorul UPG Ploiești- Florinel Dinu a ţinut să declare în cadrul unei conferințe de presă organizate înainte de festivitatea de deschidere a noului an universitar :”Eram hotărărâți ca, anul acesta, cursurile să înceapă în format fizic. Însă, din cauza faptului că incidența cazurilor este foarte mare, noul an universitar va debuta tot în format hibrid, studenții urmând să fie prezenți doar la seminarii și laboratoare, cursurile desfășurându-se în sistem online”. Pentru noul an universitar au fost scoase la concurs 950 de locuri la studii de licență și peste 300 la studii de masterat, în primul caz locurile fiind ocupate în proporție de 98%, fiind organizate mai multe sesiuni de admitere pentru ocuparea locurilor. Potrivit rectorului, ca și în anii trecuți, și pentru noul an universitar s-a observat un interes crescut pentru Facultatea de litere și științe, dar și pentru Științe economice și Facultatea de inginerie, petrol și gaze, în ultimul caz opțiunea fiind mai mare pentru studiile la distanță. ”Și industria de petrol și gaze este căutată, mai ales în contextul în care universitatea are foarte multe colaborări cu companii și societăți în domeniul petrolului și petrochimiei. Am încheiat și parteneriate și suntem implicați și în Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul căruia am propus realizarea a două laboratoare, unul pentru a produce și a stoca hidrogenul, iar celălalt pentru obținerea de biocombustibil prin procesul de decarbonizare”, a mai menționat rectorul universității ploieștene. Subliind faptul că niciun student nu s-a cazat fără să facă dovada faptului că s-a vaccinat ori să prezinte un test PCR realizat cu maximum 72 de ore înainte de a prelua camera de cămin, conducerea UPG Ploiești a mai anunțat că sunt amenajate, distinct, și 14 camere, pe post de izolator, unde vor sta studenții în cazul în care se vor îmbolnăvi cu noul virus. ”Începând de astăzi (n.n. – ieri), cadrele didactice repartizate pentru fiecare an în parte vor avea și sarcina de a le înmâna studenților un chestionar, printre întrebări fiind și cele referitoare la situația în care se regăsește fiecare student, respectiv dacă este vaccinat sau nu și dacă își arată disponibilitatea de a se vaccina. Iar în funcție de concluziile acestor chestionare, pe care sperăm să le avem cât mai repede, vom decide dacă vom amenaja un punct mobil de vaccinare la nivelul universității”, a mai completat rectorul UPG. În căminele universității sunt 1.200 de locuri, față de anul trecut tarifele la cazare fiind majorate la 185 de lei /lună într-o cameră cu trei paturi, față de 165 de lei/lună, cât a fost anul trecut, dar există şi situaţii în care, în funcție de dotările din cameră și dacă studentul vrea să fie singur în cameră, costurile lunare ale cazării să ajungă şi între 470 de lei și 600 de lei.

În cadrul ceremoniei de deschidere a noului an universitar, rectorul i-a mai anunțat pe studenți că universității i-a fost acordat, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământ, calificativul ”grad ridicat de încredere”. De adăugat faptul că, dintre invitați, primul care s-a adresat asistenței a fost Dumitru Cristian Apostol, vicepreședinte al Consilului Județean Prahova, fost absolvent al UPG Ploiești, iar ultima persoană care a încheiat alocuțiunile a fost cel care este considerat promotorul dansului latin în România, Wilmark. Acesta a anunțat că a revenit ca student al UPG, la Facultatea de Petrol și Gaze, la fără frecvență, după ce a abandonat studiile, în anul 1995, venind în România, din Columbia, cu o bursă de studii. După ce, în ultimii ani, s-a axat pe coregrafie și dans, dezvoltându-și cariera în arta latino, acesta înființând și o agenție de profil împreună cu soția sa, artistul a ținut să-și definitiveze și studiile, dorind să obțină și diploma de inginer de la UPG Ploiești, diplomă ”care nu este nevoie să fie tradusă, pentru că este recunoscută oriunde în lume”.