Organizația Mondială a Sănătății trimite o delegație în România pentru a înțelege de ce o țară cu acces la toate vaccinurile anti-Covid are o rată atât de scăzută de imunizare, a anunțat președintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu. ”Avem un număr enorm de mare de decese evitabile”, a subliniat Coriu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, România a devenit un exemplu negativ la nivel internațional, iar rata scăzută de vaccinare se vede în spitalele supraaglomerate. „Suntem într-o situație dramatică. Cum am ajuns aici? Prin nevaccinare, prin lipsa de încredere în mesajul nostru, al medicilor. Țara noastră a ajuns un exemplu negativ la nivel internațional. Organizația Mondială a Sănătății trimite o delegație în România să înțeleagă ce se întâmplă, de ce într-o țară cu acces la toate vaccinurile posibile avem o rată de vaccinare așa scăzută. Consecința directă o vedem noi în spitale: sunt supraaglomerate cu infecții COVID, nu mai putem face față cazurilor noi, avem un număr enorm de mare de decese evitabile. Subliniez acest lucru, decese evitabile, pacienți care au murit și nu trebuia să moară. Resursa umană, corpul medical, este sub o presiune uriașă, suntem obosiți, suntem copleșiți, tratăm pacienți în corturi și containere. Trebuie să recunoaștem, să ne asumăm că avem resurse limitate”, a declarat Daniel Coriu la Digi24. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a spus că reprezentanții acestei instituții au cerut o întâlnire pentru cu reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică pentru a analiza cauzele dezastrului epidemiologic din România.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a respins propunerea Institutului Național de Sănătate de a carantina Bucureștiul. Asta în pofida faptului că rata de infectare a depășit 16 la mia de locuitori.

Despre situația critică din România a scris și Euronews care a subliniat că sistemul sanitar este copleșit din cauza numărului mare de pacienți Covid nevaccinați.

Sursa citată scrie că mulți români nu au încredere în autoritățile care îi îndeamnă să se vaccineze, ceea ce, parțial, se poate explica prin moștenirea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu.