N.D.

Pentru a fi dat un impuls campaniei de imunizare împotriva noului virus, și la Ploiești se va organiza o nouă acțiune în care administrarea serului anti Covid-19 va fi făcută non-stop.

Astfel, ieri, Primăria Ploiești a anunțat că va organiza un nou maraton de vaccinare anti-Covid-19 – pe modelul celui desfăşurat în luna mai a acestui an – acțiune care va avea loc pe Stadionul “Ilie Oană” Ploiești, în perioada 29-31 octombrie a.c. Intitulat ”Maraton pentru viaţă”, evenimentul va fi organizat , în perioada anunţată, non-stop, implicit pe timpul nopții, iar persoanele care se vor adresa centrului de vaccinare deschis la stadion vor fi imunizate cu vaccinul Pfizer. ”Municipalitatea reaminteşte ploieștenilor că pot beneficia de această oportunitate de vaccinare fără o programare prealabilă, doar cu actul de identitate, direct la punctele de vaccinare ce vor fi deschise în incinta stadionului. Acțiunea, organizată de municipalitate, are ca scop eficientizarea procesului de vaccinare și creșterea gradului de imunizare împotriva Covid-19. Menționăm că, în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, persoanele care doresc să se imunizeze vor avea acces la spațiile de așteptare ce vor fi amenajate în incinta stadionului, respectiv sub peluza acestuia ori în tribune”, se precizează în comunicatul transmis de Primăria Ploiești.

Inițiativa municipalității vine și în contextul în care, deja, la cele două centre de vaccinare amenajate în Ploiești de către primărie- la sala de Sport a Colegiului Național Al. I. Cuza și la Centrul Mediurg- persoanele care vor să se vaccineze, unele pentru prima oară, celelalte pentru dozele a doua și a treia, stau la coadă.