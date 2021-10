Petrolul 52 – CSA Steaua

Petrolul a mers “ceas” în Liga 2, având victorii pe linie după runda a doua, când a pierdut la Metaloglobus, iar astăzi dispută unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, de la orele 19,30, în etapa a 11-a a Ligii a 2-a, cu Steaua. Dealtfel, pentru ploieșteni, care vor să își mențină poziția de lideri ai campionatului, începe seria partidelor cu echipe aflate, de asemenea, în zona play-off-ului (unde se califică primele şase clasate), galben – albaştrii având de susţinut partide cu CSA Steaua, Chiajna, Hermanstadt, U. Cluj, Gloria Buzău – adică exact celelalte cinci principale pretendente la turneul de promovare, de acum încolo!

Antrenorul Petrolului, Nicolae Constantin a prefaţat meciul din această seară, care va fi arbitrat de către Iulian Dima, astfel: ”Pentru mine e doar un meci de trei puncte, dar vom da totul pentru suporterii noștri. Steaua are problemele ei. Cred că le-am găsit și mă aștept să profităm de ele”.

”Așa cum am spus după meciul cu Brașov, urmează cel mai important meci al nostru, pentru că fiecare meci care vine e important și așa le-am tratat pe toate. Primul meci e cel mai important. Jucăm cu o echipă bună, cu jucători buni, cu antrenor bun, care se află în partea superioară a clasamentului și este un examen pentru noi, pentru că până acum nu am întâlnit vreuna din primele șase echipe din clasament.

Pentru mine e doar un meci de trei puncte, dar vom da totul pentru că între suporterii noștri și ai lor este rivalitate. Încercăm să câștigăm și pentru suporteri. E bine că meciul vine acum, într-un moment bun pentru noi. Avem mare încredere că putem face un meci bun, adică un joc consistent și să luăm trei puncte.

Cât timp jucăm acasă, ne simțim mai puternici. Le mulțumim suporterilor pentru că vin după noi prin țară, ne susțin, ne încurajează și ne dorim ca la final să fim toți bucuroși. Trebuie să ne ridicăm peste Steaua ca atitudine, trebuie să fim peste ea. Nu ne lipsește nimic să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte. Ştiu, la un moment, trebuie să și pierdem. Nu mi-ar plăcea să se întâmple asta, dar e fotbal. Nu-ți garantează nimeni ce se întâmplă. Dacă facem un meci bun, cu siguranță o să fim bucuroși. Încerc să fiu cât mai realist și să văd doar pasul următor. Pentru meciul acesta mi-a fost cel mai greu să trec numărul de jucători pe foaia de joc. E bine că avem de unde alege, dar am avut vreo două nopți în care m-am tot frământat. Sper că am fost corect în decizii, îmi place să cred că așa e și sunt sigur că la ora meciului o să fie bine. Sunt sigur că mi-am luat înjurături, dar tot ce fac, fac pentru binele echipei. Am fost aproape toți la antrenamentul de marți. Câțiva au revenit de o săptămână, câțiva de mai mult timp. A trebuit să iau decizii. Coman se antrenează de o săptămână, nu o să fie în lot pentru meciul acesta. Noi trebuie să strângem cât mai multe puncte. Dacă ne calificăm în play-off nu înseamnă nimic. Suntem abia la început și doar când tragem linia finală vedem cine s-a pregătit mai bine”, a spus Constantin.

Seto „pro becali”: ”Cred că Steaua adevărată e cea din Liga 1”

Japonezul Takayuki Seto a fost și el prezent la conferința de presă pentru meciul cu Steaua, alături de Nicolae Constantin.

Taka “nu recunoaşte” actuala echipă CSA drept “urmaşa Stelei”, considerând că FCSB este mai aproape, în opinia sa, de “a fi Steaua”. Cred că Steaua adevărată e cea din Liga 1 (n.r. – FCSB), așa cred eu”.

Opriţa şi Nae “şi-au trimis bezele”

Constantin a vorbit și despre omologul său de joi, Daniel Oprița, cei doi antrenori întrecându-se în laude, unul la adresa altuia.

“Oprița este un antrenor bun, un antrenor bun care pe unde a fost a făcut treabă. Și acum are o echipă bună, care joacă fotbal și aștept confruntarea de mâine seară. Ei sunt pregătiți de orice, atacă mereu. Am urmărit fiecare meci al lor, am și fost obligat să fac asta, pentru că tot timpul adversarul cu care noi jucăm acasă, Steaua joacă în deplasare. I-am văzut toate meciurile, a atacat mereu, face presing sus, dar are și problemele ei. Cred că le-am găsit și mă aștept să profităm de ele.

La rândul său, antrenorul de la CSA, fost jucător petrolist, a lăudat munca lui Nae: ”Orice meci aștept cu nerăbdare, dar cu Petrolul e un derby. O echipă de tradiție, e vorba de rivalitatea cu Steaua, cu suporteri pentru ambele cluburi. Are și Petrolul suporteri pătimași, sunt câteva echipe de tradiție în Liga 2, cu suporteri, așa că o să fie un meci frumos. Sper să fie frumos și în tribune, și pe teren, iar cei mai buni să câștige. Sper să fim noi aceia! Petrolul încearcă de ceva ani să promoveze, eu zic că au găsit un antrenor potrivit, cred că acolo este câștigul. Chiar dacă nu a antrenat la foarte multe echipe, unde a fost a avut rezultate și echipele au arătat bine. E un câștig pentru Petrolul, e și ploieștean”, a spus Daniel Oprița la conferința de presă a bucureştenilor, desfăşurată tot ieri.

Bilete pentru colecţionari

Petrolul lansează biletul aniversar „Liverpool 55”, ce marchează împlinirea a 55 de ani de la victoria de răsunet obținută de către „Generația de Aur” a Petrolului în Cupa Campionilor Europeni, în fața campioanei Angliei, FC Liverpool.

Tichetele de colecție vor fi disponibile într-un număr limitat pentru meciul de joi, cu CSA Steaua, în toate zonele stadionului, în anumite sectoare, și vor avea urmatoarele prețuri:

– 250 lei loc/Loja

– 100 lei Tribuna 0

– 75 lei Tribuna 1

– 50 lei Tribuna 2

– 25 lei Peluze.

În celelalte sectoare, prețurile biletelor vor fi cele obișnuite: 25 lei Tribuna 0, 20 lei Tribuna 1, 12 lei Tribuna 2 și 8 lei Peluze.

Biletele sunt disponibile și la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschis joi, intre orele 09.00-19.30.