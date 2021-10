Luiza Rădulescu Pintilie

Recunosc că, mai întâi, cel care m-a chemat a fost numele expoziţiei recent vernisate de artista Mihalea Laslo la Galeria de Artă Ploieşti : Naiveria . Mi-a sunat mai întâi ca un nume de stea abia descoperită, apoi mi s-a părut că i s-ar potrivi deopotrivă vreunui îndepărtat tărâm de poveste. Faţă în faţă cu cele 75 de lucrări expuse aveam să mă conving că , în intuiţia mea, nu am fost foarte departe de adevăr, dar nici nu am cuprins cu totul lumea închipuită atât de frumos şi de expresiv în culori, în linii, în detalii miniaturale şi în tuşe decorative de o artistă aflată în plină forţă creatoare, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România-Filiala Ploieşti, ale cărei lucrări se află deja în colecţii particulare din ţară, dar şi din USA, Canada, Franţa, Italia, Germania, Spania, Turcia, Anglia, Grecia, Belgia, Israel, Croaţia. De sub transparenţa acuarelelor , culorile mai opace ale guaşelor, pigmenţii acrilicelor şi bine dozate străluciri ale foiţei de aur, expoziţia lasă la vedere un întreg univers , în care sălăşluiesc în armonie oameni şi îngeri, păsări şi sfinţi, flori şi copaci, pământ şi cer. O armonie care contrastează, în aceste zile, atât de liniştitor şi dătător de speranţe, aici, în „inima „ Ploieştiului, în spaţiul Galeriei de Artă – pe care nu voi obosi niciodată să spun că artiştii Prahovei l-ar merita mai mare şi mai modern, pe măsură talentului lor confirmat şi reconfirmat cu fiecare nouă expoziţie- cu tot iureşul obositor şi ameninţător al cotidianului, împovărat şi în această toamnă- o a doua toamnă!- de blestemul coronavirusului, cu toate restricţiile şi temerile lui. De altfel, însăşi artista şi-a mărturisit astfel bucuria reîntâlnirii cu colegii artişti şi publicul :” Este o expoziţie supercolorată, veselă şi inspirată din magia basmelor româneşti,a zânelor, a florilor, a tradiţiilor populare, păsărilor măiestre şi icoanelor naive.După atâta online, vă invit să ne întâlnim faţă în faţă şi să ne bucurăm de moment „. Iar promisiunea este mai mult decât respectată. Este, într-adevăr, o fericire să treci pragul unei asemenea expoziţii care, personal, mi-a dat sentimentul şi mi l-a lăsat apoi, luminos, prezent în suflet şi în gând pentru o vreme, că am trecut hotarul unui adevărat tărâm al făgăduinţei întru bucuria şi frumuseţea vieţii, mai mult decât un refugiu salvator, fie doar şi pentru jumătatea de ceas în care parcurgi cu privirea lucrările expuse, din stresul apăsător al zilei.Exact ca în basmele în care binele învinge răul , adevărul găseşte calea de a birui minciuna , dreptatea se ridică deasupra nedreptăţii. Numite simplu – Înger, Fericire, Flori, Nuntă-n sat, Cântec de toamnă, Copacul vieţii, Adam şi Eva, Casa, Motive româneşti sau Grădina secretă- zecile de tablouri expuse întregesc şi de această dată „ o imagine de sinteză a repertoriului decorativ tradiţional înţeles într-o manieră contemporană”, cum stă scris, sub semnătura istoricului de artă Dan Rădulescu ,în prezentarea făcută artistei Mihaela Laslo în albumul „Arte frumoase în Prahova” apărut , în urmă cu câţiva ani, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la înfiinţarea Filialei Ploieşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Cu ochii şi inima de simplu privitor, eu m-am despărţit greu de Naiveria-o lume ocrotită de soare şi de lună, dar şi de aripi îngereşti, în care am auzit nu numai glasul unei frumoase păsări verzi ,ci şi cântecul verii nu demult plecate şi pe cel al toamnei tot mai înstăpânite peste pomul vieţii omeneşti , flori şi copacii grădinilor.Expoziţia rămâne deschisă până pe 13 octombrie a.c., când, potrivit discretului semn de rezervare făcut deja în colţul de sus al unor lucrări, frumoase colţişoare din tărâmul Naiveriei îţi vor afla loc în casele şi în sufletele celor care s-au lăsat cuceriţi de tainele ei şi de măiestria celei care a desprins-o din închipuire şi a înrămat-o nu doar în poveste, ci şi în artă adevărată.