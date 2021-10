Alături de cei patru inculpaţi – doi asistenţi medicali, un brancardier și un instalator -, în dosar sunt și zeci de suspecţi

Violeta Stoica

Florin Tănăsescu

Grupuri de zeci de persoane erau programate la vaccinarea fictivă care se derula în centrul Rachieri din comuna Valea Călugărească. Sunt zeci de suspecți în acest dosar aflat pe masa procurorilor prahoveni, pe lângă cei patru inculpați acuzați că „au creat un veritabil mecanism paralel de vaccinare fictivă a populaţiei în scopul obţinerii de importante foloase materiale, punând în pericol sănătatea populaţiei în condiţiile liberei circulaţii a celor pretins vaccinaţi”. Printre inculpați se află și angajați din sistemul medical, inclusiv un salariat cu vechime de 15 ani la Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Din motivarea deciziei de dispunere a măsurii controlului judiciar pe numele celor patru inculpați reiese un adevărat lanț de clienți care aflaseră despre posibilitatea de a se imuniza fictiv la centrul de vaccinare din comuna prahoveană Valea Călugărească. Sunt discuții halucinante înregistrate de anchetatori și puse la dosarul cauzei, care arată cum se „descurcau” suspecții să nu fie injectați, dar să obțină certificat de vaccinare.

Toți cei patru inculpați din dosar se află în prezent sub control judiciar, măsură preventivă decisă pentru perioada 15.10.2021 – 13.12.2021 inclusiv, iar în tot acest interval nu au voie să ia legătura cu zecile de suspecți din dosar, unii proveniți chiar și din alte județe ale țării.

Potrivit motivării deciziei de dispunere a măsurii controlului judiciar împotriva celor patru persoane inculpate în acest dosar de vaccinări fictive, în referatul procurorilor se arată că activitatea infracțională derulată de inculpați „este de natură să pună în pericol inclusiv sănătatea populației, în condițiile liberei circulații a celor pretins vaccinați” (…) În privința inculpaților XX și XX, s-a reținut că aceștia, profitând de contextul creat de pandemie, prin exploatarea reticenței generale a populației în privința vaccinării, au creat un veritabil mecanism paralel de vaccinare fictivă a populației în scopul obținerii de importante foloase materiale, punând în pericol sănătatea populației în condițiile liberei circulații a celor pretins vaccinați.

Mai mult, inculpata XX, deși are calitatea de cadru medical cu atribuții în lupta împotriva pandemiei de Covid 19, se folosește de această calitate într-un scop vădit contrar atribuțiilor sale.

Sugestiv pentru atitudinea inculpatei față de faptele comise este că, inițial, la nivelul Centrului de vaccinare Valea Călugărească, solicită prezența beneficiarilor la centru, după momentul mutării activității la CMI XX, îndrăzneala și determinarea infracțională a suspectei s-au amplificat, aceasta procedând la înregistrarea în RENV a oricărei persoane interesate de obținerea adeverinței de vaccinare, fără ca aceasta să se mai prezinte la cabinetul medical.

În privința inculpatului XX, acesta și-a traficat influența sa reală asupra funcționarilor implicați în procesul de vaccinare derulat la nivelul comunei Valea Călugărească atât direct, cât și prin intermediari, activitatea sa fiind extrem de prolifică și nerezumându-se la cazuri izolate. Din contră, când lucrurile nu au mai mers conform aşteptărilor la nivelul Centrului de vaccinare și-a mutat activitatea la cabinetul medicului de familie unde ”colaboratoarea” sa este asistent medical. Sugestiv pentru atitudinea sa față de faptele comise este că, după momentul mutării activității la CMI XX, îndrăzneala și determinarea infracțională a celor doi s-au amplificat, numita X procedând la înregistrarea în RENV a oricărei persoane interesate de obținerea adeverinței de vaccinare, fără ca aceasta să se mai prezinte la cabinetul medical.

În ceea ce îl privește pe inculpatul XX, reținem că a sprijinit activitatea infracțională a numiților XX și XX, fiind principala persoană care intermedia legătura infracțională între beneficiari și cei doi suspecți principali. Până la acest moment sunt identificați 15 beneficiari pentru care a intermediat vaccinarea fictivă, sprijinindu-l pe XX inclusiv în vederea traficării influenței sale asupra funcționarilor de la centrul de vaccinare sau din cadrul CMI, însă sunt în curs de identificare și alți beneficiari.

XX, angajat al Spitalului Județean de mai bine de 15 ani, a reprezentat o sursă importantă de clienți pentru sistemul de vaccinare fictivă creat de cei doi inculpați, acesta folosindu-se de poziția sa pentru a racola persoane interesate de obținerea adeverinţelor, sprijinindu-i în acest scop, în scopul obținerii de venituri inclusiv pentru sine. Așa cum rezultă din declarațiile suspecților audiați, XX era cel care însoțea la Centrul de Vaccinare un număr foarte mare de beneficiari, care veneau inclusiv din alte județe ale țării.

În privința inculpatului XXX precizăm că acesta era o persoană de încredere a inculpatului XX, orientându-se apoi și către inculpatul XX pentru a intermedia împreună obținerea de adeverințe fictive pentru persoanele interesate, contra unor sume de bani, inculpatului Matei revenindu-i aprox. 100 lei pentru fiecare beneficiar.

Deși inculpatul susține că recunoaște comiterea faptelor, acesta prin nuanţările făcute contrazice cele reținute în sarcina sa. Astfel, deși susține că recunoaște anumiți beneficiari identificați cu nume, neagă că ar fi primit bani pentru aceștia și că banii ar fi ajuns direct la XX, însă susține în același timp că tariful care era cerut beneficiarilor era de 500 lei și că sumele erau luate de X doar prin intermediul său și nu direct de la beneficiari.

Discuţii telefonice despre împărţirea banilor

Pentru aceste servicii, XX percepe persoanelor interesate 700 de lei pentru fiecare adeverință, din care 100 de lei îi revin lui XX, 100 de lei lui XX, iar diferența de 500 de lei ajunge, cel mai probabil la XX, așa cum rezultă din convorbirea purtată de X și X în data de 07.07.2021 ora 21.04.39. Din cuprinsul aceleiași convorbiri rezultă faptul că beneficiarii nu se prezintă fizic la punctul de vaccinare:

06.07.2021, ora 11.47.35:

XX: A… Am înțeles! Ăăăă.. cu treaba aia ce am vorbit eu cu tine, cu ăla la Valea…

XX: Da, păi lasă-mă să intru și eu joi ca să…

XX: Și poa’ să le bage și-n sistem, nu?

XX: păi nu… păi normal că te bagă în sistem, mă

07.07.2021 ora 21.04.39

XX:X!

XX:Salut!

XX:Hotărăște-te câți sunt! Ca să știu, pentru mâine..

XX:Cică sunt vreo 12 inși…

XX: Doișpe?

XX: Da! Fii atent, la fiecare bucată, ai câte 100 de lei.

XX:Deci tu le-ai zis 6 cum ar veni, nu?

XX:Ei au zis 7. iei tu 100, iau eu 100.

XX îi solicită lui XX sprijinul, însă acesta îi comunică faptul că nu îi mai poate facilita acestuia eliberarea de adeverințe fictive, întrucât ……. ar fi fost închis.

Totuși, la data de 14.07.2021, ora 15.17.54, cu o zi înainte de 15.07.2021, data de la care activitatea infracțională a fost transferată la CMI XX, XX îl întreabă telefonic pe XX dacă poate să mai ”țină pe loc oamenii” încă o zi și îi reamintește acestuia condițiile ”oamenii nu vrea înțepați (…) nu vrea decât patalamaua la mână (…) să apară în sistem că sunt vaccinați” .

XX: Da, X!

XX: Ia zi! M-ai sunat!

XX: Ia fii atent, mai poți să îi mai ții până mâine pe loc?

XX: Pot să-i țin pe loc, poți să-i chemi…pot să le iau și buletinele

XX: Ascultă-mă: lasă-mă pe mine până mâine, că am dat…am vorbit cu cineva și zic: ”oamenii nu vrea înțepați, ca să știi, nu?! Nu vrea decât patalamaua la mână.”

XX: Da, da, fii atent, fii atent!

XX: Să apară în sistem că sunt vaccinați! Atât, gata, nu mai discutăm!

XX: Și fii atent, mâine intru de muncă, eu, mâine dimineață.

XX: Lasă, că și așa stau și eu până pe la 10-11.

XX: Ne găsim acolea

XX: Ne găsim de dimineață.

XX: Și vorbim de dimineață, e bine?

XX: Exact! Da, X! Te pup! Ține-i în stand-by acolo până mâine!

Au apărut și probleme în lanţul vaccinărilor

În cadrul convorbirii purtate de XX cu XX în data de 22.07.2021, ora 15.15.08, când X recapitulează cu X lista beneficiarilor aduși de acesta din urmă pentru a beneficia de adeverințe fictive, XX menționează mai multe nume pe care XX nu le recunoaște ca fiind beneficiari ai săi. Este cazul numiților XXX și XX, pe care XX nu îi recunoaște ca fiind beneficiari ai săi, însă aceste două nume se regăsesc printre celelalte pentru care există deja suspiciunea că ar fi beneficiat de adeverințe fictive de vaccinare:

X: Stai puțin că sunt probleme cu unele că nu le găsesc rapel. Tu mi-ai dat ceva nou?

XX: Nu, nene! Ți-am dat dă…2 luni, ce-ai?

X: Nu mă, p-alea care le-am luat eu. E rapel sau nou?

XX: Nu frate, rapel.

X: Nu le-am găsit frate cu rapelul. Ai…în ce dată s-au vaccinat ei să le trec eu în calculator?

XX: Păi, nu ți-am dat acolo? Uită-te pă telefon că ți-am dat!

X: Mi-ai dat completat, da’ nu mi-ai trecut cum sunt trecute Pfizer, nu dată…

XX: Păi, mai știu, mânca-ți-aș ?!

X: Uite! Stai să-ți trimit io pă whatsapp ce fac io acuma!

XX: Te cred, da…

X: Le iau la mână că sunt completate și trebuie să o trec pă cabinet da’… Toate sunt trecute că…că nu-s vaccinați. De exemplu, uite: XX, da?

(…)

X: Mă…X a greșit? XX?

XX: Nu

(…)

X: Băi…după cereri…Așa…Zi-mi: XXX, sigur nu e al tău? Pă ………..?..

XX: Nu, nu, nu…

X: XXX?

XX: Nu

X: XX?

XX: Nu

X: XX?

XX: Nu”

În ziua de 25.08.2021, la ora 14:19:39, XX aflat la postul telefonic cu numarul …., este contactat de XXX, ………., aflată la postul telefonic nr. ………..şi poartă următoarea discuţie:

XX: Ce faci?

XX: Bună, X, uite, dormeam! Vezi că nu ți-am dat răspuns că nu știe nici ea dacă i-a făcut și mă uit mîine. I-am spus: dă-mi pe X că ți-am dat până să intru în concediu!

XX: Dacă nu, vezi că am găsit o altă variantă și….

XX Nu! Nu, nu, nu, că-i face mîine dacă e! E posibil să îi fi făcut dar nu mai știe ea și a fost și ea în concediu!

XXX: Mă, dați-mi un răspuns, că dacă nu, vineri mă duc în altă parte! Nu mai pot să mai stau!

XX Gata!

XX-XNu pot să mai stau, deci pe bune! E o lună jumate, sunt aproape 2 luni…

XX Și eu depind de..

XX- Iulie, august…Două luni!

XX Nu, că oricum mă duc la ea mîine, i-am spus că vineri. Zice: ”bă, io cred ca ți-am făcut! ” Se uită în hârtii, că dacă ea a făcut, io ți-l trimit deja, înțelegi?

XX-XBine, hai, trimite! Păi haide, că..

XX E posibil.. auzi, e posibil să-ți fi făcut dar nu mai știe ea sigur.. Hai că vorbim mâine, că mâine îi vine ei dozele

XX-XDar nu mă mai încurcați!

XX Nu, bă, nu te încurcăm, X! Nu te încurcăm!

XX-X Păi nu mă încurcați, că nu se știe când avem nevoie unul de altul, pe bune!

XX Hai măi X, gata!

XX-X Nu mă încurcați, pe bune! Aștept!

XX Hai că mâine ai răspunsul de la mine, crede-mă!

XX-XDeja.. la ce oră mă suni că și ieri am așteptat, și alaltăieri toată ziua!

XX Păi eu i-am spus dar dacă nu mi-a dat răspunsul, dar mi-a spus:”Stai liniștit că mâine ai răspunsul de la mine!”

XX-X Păi hai, poate îl dai în seara asta! Poate îmi dai în seara asta! O sun eu..

XX N-am, n-am..Nu, nu, nu…N-ai cum în seara asta, mâine mi-a spus!

XX-XBine, hai, bine, mai am răbdare o zi. Dacă nu, vorbesc în altă parte!

XX Exact! Dar nu, îți spun eu, mâine ai răspunsul de la mine sigur!

XX-X Da, dar oricum, trebuie să ne vedem că dacă am ajuns în altă parte, trebuie să ne vedem că… na!

XX Da, da, da, hai vorbim!

XX-X Bine! Pa, pa!

Din informațiile transmise de INSP a rezultat faptul că XX și XXX figurează vaccinați complet în data de 27.08.2021 cu vaccinul Astra Zeneca. Și în cazul acestor două persoane se naște suspiciunea că ar fi beneficiat de adeverințe care atestă în mod fictiv vaccinarea lor anti covid 19.

Unii posibili beneficiari s-au mai și răzgândit

În data de 12.07.2021, ora 17.57.57, ……. a fost contactat de către XX, ……………………. și au purtat următoarea discuție

XXX: Alo? Da!

XX: Salut! De la Sinaia te sun. Ți-am trimis..

XXX: Da…

XX:… pentru mine și soția…Și ți-am trimis și pentru niște…pentru nașii mei…și…nașii nu mai vor, că..s-au speriat că durează, că face, că drege, că io cu nași-miu suntem la lotul olimpic și noi tre’ să avem vaccinuri că avem deplasare în China

XXX: Știu, am înțeles…el mi-a zis când m-a sunat astăzi, că miercuri mă sună pentru joi, să zică la ce oră și unde…că e altă locație acuma

XX: Am înțeles…haideți..

XXX: E de ajuns să vii, decât de prezență și atât.

XX: XXX : Am înțeles

XXX: Dacă (neinteligibil), bine, dacă nu…ne auzim miercuri și…

XX: A…deci s-ar putea să poată, să facă treaba bună totuși…

XXX: Da!… Așa mi-a zis astăzi, că m-a mai sunat…și de la Sinaia o grămadă..

XX: Păi da.. Deci rămâne pă miercuri? pă la ce oră?

XXX: Miercuri mai mă suni pă după-masă, ca să-ți spun la ce oră.

XX: Bine! Ești boier! Hai, Doamne-ajută! Să rezolvi, că altfel m-ai ..m-ai băgat în…

XXX: Ce, io nu vreau?

XX: Hai! Mersi! Salut!

XXX: Hai!

De asemenea, în 14.07.2021, ora 15.11.00, cei doi au purtat următoarea discuție:

XXX: Alo? Da!

XX: Salut, Xne! De la Sinaia te sun, a rămas să vorbim astăzi.

XXX: M-a sunat băiatul ăla și a zis că mâine dimineață la 8 mă sună să-mi spună unde să mergem.

XX: Am înțeles…

XXX: Că e Johnson-ul…a zis..

XX: Da?

XXX: Mă suni… mă suni pe la 8, mâine.. Sunt de noapte, da.

XX: Am înțeles.

XXX : Mă mai suni tu ca să-mi aduci aminte!

XX: Da, da-ți zice ora.. adică mâine sigur ne vedem.

XXX : După masă, după 4.. Că eu sunt și de noapte, dracu, să merg să vă las acolo și pe urmă plec.

XX: Da, păi.. da,aaa.. am înțeles. Deci mâine de noapte!

XXX : Da.

XX: Și ne face Johnson-ul chiar dacă am avut ăla înainte?

XXX : Da, așa mi-a zis!

XX: Am înțeles! Vezi că ăsta, nași-miu, X, ți-a trimis două foi de X, își vor banii înapoi, au zis că nu mai vor!

XXX : Ei, nicio problemă! Da!

XX: Ca să știi.. da? Pentru mâine, da? Deci, mâine sigur!

XXX : Da! Așa mi-a zis că am vorbit cu el mai devreme. Da’… io n-am numărul băgat în memorie la nimeni.

XX: Aaa… Foarte bine…Da…

XXX : Bine…Hai…bine.

XX: Deci… mâine te sun la 8 dimineață

XXX : Îhî… Și X… ce-a fost, decât primu’, nu?

XX: Da… da, da, da, da… pentru primu’, pentru primu’…

XXX : Să-mi dai mesaj cu cât, ca să-i spun să-mi dea și… Că io i-am dat pă toți atuncea, de la toți, nu știu care e … X care-i aia…să știu ce… ce-i cer

XX: A… Să-mi dea foile și banii înapoi pentru X, da?

Și alte discuții similare se mai află la dosarul acestei cauze penale. Trebuie menționat că, în perioada controlului judiciar, inculpații – cei doi asistenți medicali, instalatorul și brancardierul – nu mai au voie să exercite meseria și sunt obligați să respecte și celelalte dipoziții emise de judecătorul de drepturi și libertăți.