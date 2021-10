N.Dumitrescu

Startul celei de-a doua ediții din acest an a ”Maratonului vaccinării”- după cel din luna mai a.c.- organizat la Ploiești la Stadionul ”Ilie Oană” a fost unul foarte bun, dat fiind că, în cursa pentru imunizare, se formaseră cozi chiar înainte de deschiderea porților. Astfel că, înainte de ora 14.00, ieri, în prima zi a acțiunii, zeci de persoane se așezaseră la rând în vederea administrării serului.

Intitulată ”Maratonul vaccinării pentru viață”, acțiunea ce a debutat ieri va continua până mâine, 31 octombrie, la ora 20.00, programul de administrare a serului fiind non-stop, inclusiv noaptea. Astfel, municipalitatea ploieșteană a dorit să vină în întâmpinarea acelora care doresc să se imunizeze, fără o programare prealabilă, doar cu actul de identitate, direct la punctele de vaccinare deschise în incinta stadionului. Sunt organizate 6 fluxuri de vaccinare cu serul Pfizer și 4 destinate imunizării cu vaccinul Johnson & Johnson, astfel că au fost delimitate, separat, zonele de acces pentru persoanele care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 cu unul dintre cele două seruri menționate. După cum am putut observa, pentru fiecare dintre cele două vaccinuri se formaseră cozi înainte de startul acțiunii, dar, de departe, cei mai mulţi dintre cei care îşi luaseră inima în dinți, cum se spune, și veniseră la vaccin pentru prima oară erau aceia care optaseră pentru administrarea dozei unice de vaccin, pe fluxul respectiv fiind aşezate, de altfel, și cele mai multe persoane. O doamnă ne-a spus că s-a hotărât să se vaccineze deoarece nu a mai avut pace, acasă, în familie, fiind singura persoană neimunizată, în timp ce o alta ne-a mărturisit că a tot amânat vaccinarea pentru că i-a fost frică de eventualele reacții adverse, dar au convins-o, într-un final, imaginile văzute la televizor despre ceea ce este acum în spitale. ”Prea a murit multă lume din cauza covidului! Decât să mă îmbolnăvesc și eu, mai bine mă vaccinez”, ne-a menţionat o altă doamnă, în timp ce câțiva domni au ținut să ne spună, ei înșiși, că le-a trebuit ceva timp să se convingă singuri că sunt mai câștigați dacă fac vaccinul decât să se îmbolnăvească. Înăuntru, unde se amenajaseră fluxurile de vaccinare, totul era organizat, dar am surprins ceva emoție, precum și teamă pe chipurile unor persoane care se pregăteau pentru administrarea vaccinului. ”Nu-ți fie teamă! Doare doar un pic! Ești vitează!”, își încuraja mama, de pe margine, o fetiță care, dacă ar fi fost mai mare, așa cum ne-a spus, s-ar fi vaccinat și ea. În schimb, cu mai multă încredere veneau cei pentru a doua sau a treia doză de administrare a serului de la Pfizer. ”Prin această acțiune, organizată în cadrul valului patru al pandemiei, am dorit ca populația să aleagă, de fapt, viața. Tocmai de aceea și această acțiune poartă denumirea ”Maratonul de vaccinare pentru viață”, fiind vorba despre o șansă la imunizare, de protecție împotriva virusului, mai ales că s-a văzut ceea ce se întâmplă în spitale, inclusiv la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, în ceea ce privește numărul mare de cazuri care trebuie tratate”, ne-a declarat Magdalena Trofin, viceprimar al Ploieștiului. De la Cristina Marin, medicul coordonator al acestei campanii, am aflat că acțiunea organizată de Primăria Ploiești se desfășoară în colaborare cu DSP Prahova, Ambulanța Prahova, Mediurg, dar și cu sprijinul Poliției și al Poliției Locale Ploiești, în activitatea de administrare a serului, dar și a activității de organizare a acestei acțiuni, fiind angrenați atât medici, cât și studenți la medicină, dar și alte persoane. Pentru acest maraton al vaccinării au fost pregătite 5000 de doze de vaccin Pfizer și 7000 de la J&J, dar există și surplus.