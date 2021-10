Nicoleta Dumitrescu

Nimic nu pare să le devieze drumul pe care se încrâncenează să meargă unii dintre politicienii români. Ca și când ar purta ochelari de cal, aceștia privesc doar înainte, la ţinta unde și-au și propus să ajungă de fapt. Pe drumul care consideră că este doar al lor, fără să mai ţină cont de ceea ce este în jurul lor, de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

România a ajuns, din cauza pandemiei, să trăiască zile în care gropile celor decedaţi sunt săpate nu cu cazmaua, ci cu cupa excavatorului, noua tulpină a coronavirusului reușind, din nefericire, să doboare mult prea repede și mult prea devreme mai multe suflete decât în vremurile de război.

Dar pare că nici această tristă și neagră realitate nu-i sensibilizează pe cei care încă se ceartă pe putere, dovadă ultimele evenimente înregistrate la București. Cum era de așteptat, iar asta s-a văzut foarte clar la vot, instalarea Guvernului Cioloș a fost doar o regie, scenariul fiind scris în dealul Cotrocenilor, acolo unde- iar de asta s-au prins toate taberele politice!- ”s-a copt” și noua nominalizare pentru funcţia de premier, la înţelegere cu lideri mai ieri puși la zid și care nu erau deloc luaţi în calcul la masa negocierilor pentru ”guvernul meu”.

Florin Cîţu – pentru care ”tabăra câștigătoare” ar fi fost dispusă, la o adică, să recurgă inclusiv la greva foamei dacă nu și-ar fi revăzut repus în funcţie, ca șef de Guvern, noul președinte de partid, al liberalilor – a declarat că propunerea lui Nicolae Ciucă, din partea PNL, pentru funcţia de premier, ar fi venit chiar de la el. Numai că mărturisirea n-a prea convins, cu atât mai puţin pe cei de la USR PLUS, convinși fiind că umbra lui Ciolacu prin preajma mai multor palate, mai ales Cotroceni, a avut un mare rol.

Iar de acest rol este sigur chiar și cel care s-a aflat până nu de mult la conducerea PNL – Ludovic Orban – care joi seară, după ce șeful statului a anunţat noua nominalizare la funcţia de premier, a precizat că nu va vota Guvernul Ciucă, iar săptămâna viitoare va demisiona și din grupul parlamentar PNL. Și a și motivat de ce: Guvernul Ciucă va fi învestit din mila PSD, Ciucă fiind impus la înţelegere cu PSD!

Ruptura definitivă a lui Orban de colegii din PNL nu este chiar așa o surpriză, ceva semne fiind date chiar în ziua congresului, când cele mai multe voturi pentru funcţia de președinte s-au dus la Cîţu. Lupi tineri, însetaţi de dreptate și punerea pe făgaș a unor reforme întârziate sunt mai prin toate partidele, numai că apariţia lor când partidul are deja puterea pare că deja creează probleme…

Între timp, participând la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, șeful statului pare că nu și-a pierdut de tot optimismul. Iar asta s-a văzut din răspunsurile date ziariștilor care l-au însoţit la această reuniune, care l-au asaltat cu întrebări tot pe tema noului Executiv. ” Guvernul trebuie sprijinit în Parlament de cei care vor să fie cu noi”, a sunat una dintre declaraţiile președintelui, neezitând însă ca să-i atace pe cei pe care îi consideră principalii vinovaţi de faptul că nu a rezistat coaliţia aflată la guvernare când premier era Florin Cîţu, respectiv pe ”crizatorii” de la USR PLUS.

Oare, la cine a făcut referire președintele când a spus ”noi”? Aproape că nici nu mai contează! Întrucât nu puţine au fost situaţiile în care politicienii au fost auziţi spunând: noi, ţara!