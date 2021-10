De curând, s-au disputat, la Năvodari, turneele finale naționale pentru cadeți la lupte libere și lupte greco-romane, județul Prahova apărând pe lista celor care și-au trecut în cont o medalie de aur!

Caraimanul Bușteni este clubul care a adus cea mai înaltă clasare posibilă, prin sportivul Varjari Alex Vlăduț, cel care a câștigat turneul la categoria 51 kg! Iar numele lui Varjari va ”spune mult”, crede antrenorul său, Mirel Stănciulescu, pentru că întrecerea destinată cadeților (sportivi născuți în anii 2004-2005) a fost câștigată de buștenarul Varjari, cu un an mai mic decât vârsta optimă, acesta fiind născut în anul 2006 și primind dispensă pentru a concura împotriva unor adversari mai mari cu un an sau doi! ”Și nu a fost o competiție oarecare, peste 700 de sportivi fiind prezenți, pentru aur, elevul meu depășind nu mai puțin de 7 adversari, până la aur. Nu mai punem la socoteală și turneul de calificare pentru finale, desfășurat la Târgoviște, unde, de asemenea, s-a impus, același Varjari având în palmares și Cupa României” – spune antrenorul Stănciulescu, pentru care, inclusiv prezența la acest turneu final a reprezentat … o aventură! ”Vreau să mulțumesc celor care ne-au ajutat cu banii necesari pentru a participa la acest turneu de la Năvodari, pentru că nu a fost deloc simplu să ajungem aici. Deși, pe hârtie, suntem bugetați la clubul Caraimanul de către primărie, atunci când am solicitat banii necesari participării,nu s-au găsit, doar datorită celor de la Borsec reușind să ajungem la turneul final, pe ultima sută de metri, cum se spune! Nu are rost să vorbim, sper ca aceia în măsură să-și îndrepte privirea și către acești copii, care, iată, pun Bușteniul pe harta sportului, la cel mai înalt nivel. Verificați lista campionilor la lupte greco-romane să vedeți că Steaua și Dinamo lipsesc de la medalia de aur, dar Caraimanul Bușteni este acolo! Am avut și un sportiv la Campionatul European din Bulgaria, Eduard Gheorghe, care a suferit o accidentare la gleznă, când conducea cu 4-0 în al treilea joc, după ce câștigase primele două și care va concura, la anul, la cadeți, acum am mai deplasat în afara medaliatului Varjari încă trei sportivi la Naționale, încercăm să continuăm această activitate, de 30 de ani, de lupte greco-romane la Bușteni. A venit acest aur, după un deceniu de la precedenta performanță majoră, dar când vezi că grija unora este doar aceea de a întreba dacă ”s-a plătit sala”, atunci nu poți fi decât dezamăgit. Vreau să-i mulțumesc domnului Savin, care imediat ce a aflat de medalia de aur a acestui copil l-a premiat cu 1000 de lei, sper ca acest gest, de a ajuta sportivii, copiii Bușteniului, să fie făcut și de alții și să nu auzim decât că… nu sunt bani în buget” – declară Stănciulescu, care a dezvăluit și secretul sportivilor de top: ”muncă, școală, seriozitate, voință, sacrificiu. Nu se poate fără vreuna dintre ele” .