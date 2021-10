Lucian Avramescu

Acum două săptămâni, Muzeul Pietrei a fost vizitat de o familie de clujeni. Au fost încântaţi de ceea ce au văzut, dar nu-i destul pentru ca vizita transilvănenilor să se integreze în memoria de piatră a locului și să devină eveniment. La plecare, pentru Biserica din Livadă, închinată Maicii Domnului, pe care au găsit-o cu totul excepţională, au promis un vitraliu cadou. Vitraliile, fără tradiţie în România, au găsit în pasiunea pentru arta de a înfrumuseţa și înnobila lăcașarile de cult a familiei Costea, adăpostul pentru a înflori. Ne-au lăsat la plecare niște repere de contact:

Am trimis pe adresa respectivă poza pe care o aveam de la statornica noastră prietenă din București, Mariana Ionescu, spre a fi model de inspiraţie pentru vitraliu.

Și iată-ne la fix două săptămâni la poartă cu clujenii, aducând vitraliul și înarmaţi cu tot ce le trebuia spre a-l monta în fereastra frontală a grotei de piatră circulară, cea care se vrea o replică a celei din Bethleem.

E vremea să vă spun că, tot la finalul săptămânii care s-a isprăvit, meșterul Vasile și echipa lui au pus punct construcţiei, prin placarea pe jos cu piatră din Dobrogea, din cei mai bătrâni munţi ai patriei, celei mai importante părţi a Bisericii de Piatră – cea a Nașterii. E o treime din Biserică.

Dubla bucurie m-a cărat trei sute de metri pe picioarele personale să văd dacă minunile sunt întregi, iar visul meu, la care s-au asociat câţiva prieteni dintre voi, nu are legitimaţie de iluzie. Nu. E o realitate palpabilă cu degetul ochilor, al mâinii și al minţii care încă mai funţionează și la mine, cel trădat de atâtea.

Arta vitraliilor, pentru care Răzvan a adunat din lume o bibliotecă de sfaturi și experienţe, el însuși absolvind o facultate de artă bisericească, e o știinţă care presupune nu doar inspiraţia pictorului, ci cuptoare care suie la sute de grade temperatura, sticle care se înconvoaie și modelează cum dictează iconarul pe geam, stratificări și culori. Am întrebat, cu toate că nu se face, cât m-ar fi costat cadoul dacă nu era cadou. Cam 1200 euro, cu TVA inclus. Așa că am comandat deocamdată trei vitralii spre a pune ochi fermecaţi parterului turnului de piatră, gata construit.

Răzvan se scuză că are lucrări începute la o biserică din Brașov, că… Muta mea insistenţă, cu argumentul că timpul nu e foarte răbdător cu mine, îl face să-mi promită că într-o lună cele trei lucrări vor fi trecute la urgenţe și aduse la Sângeru.

E ora unu a zilei de luni, iar eu simt că ar fi nedrept să lenevesc în pat fără a vă comunica inclusiv că am găsit pictor-femeie pentru icoana înaltă de un metru și jumătate cu Maica Domnului cu Pruncul, alăptându-l la vedere cu ceresc pământeanul ei sân.

Buni zori, dragi prieteni, și o săptămână cum v-o visaţi!