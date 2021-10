În contextul în care a crescut alarmant numărul înşelăciunilor pe internet, prin metoda „Site-uri de comerţ on-line”, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Prahova au derulat joi, 30 septembrie a.c., o acţiune pentru informarea ploieştenilor, pentru a nu deveni victimele unor astfel de escrocherii.

Astfel, conform unui comunicat al IPJ Prahova, oamenilor li s-a explicat faptul că ” în situaţia infracțiunilor de înșelaciune prin metoda ” Site-uri de comerț online”, infractorii contactează persoanele fizice care oferă spre vânzare diferite produse pe site-urile de comerț online ( Olx, Publi24, Okazii etc.).

Discuțiile se poartă, de regulă, prin intermediul aplicației WhatsApp. Aceștia ( infractorii-n.n.) pretind că sunt interesați de achiziționarea produsului din anunț, poartă o scurtă negociere (de cele mai multe ori, conversația are multe greșeli gramaticale), pentru ca, la final, să anunțe vânzătorul că produsul a fost deja achitat în avans. Apoi, potenţialei victime i se trimite un link (exemplu: https://olxro – payment.site/ https://olxro-delivery.website/https://fancourier-g.com/), cerându-i-se să îl acceseze pentru a primi contravaloarea produselor expuse spre vânzare.

Prin intermediul link-ului, infractorii încearcă să colecteze credențialele utilizatorilor (datele cardului bancar, inclusiv codul CVV/CVC, date personale, soldul contului etc.). Odată obținute aceste date, aceștia le folosesc ulterior în efectuarea unei tranzacții online”.

Recomandările oamenilor legii pentru a nu deveni victimele unor astfel de infracţiuni sunt: „Verificați cu atenție adresa paginii web pe care vi se solicită datele personale; Evitați deschiderea unor link-uri/atașamente din email-uri/sms-uri nesolicitate; Purtați discuții cu cumpărătorul doar pe chat-ul site-ului de cumpărături online pentru a putea fi ajutați în caz de fraudă. Nu acceptați să mutați discuțiile pe aplicaţii de socializa sau pe altă platformă; Folosiți carduri bancare pentru cumpărături online care oferă servicii suplimentare de siguranță a plății (cod unic primit prin mesaj pe telefon, aprobarea tranzacției printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil, utilizarea unui procesator de plăți cunoscut ); Verificați ofertele primite. Nu vă grăbiți să acceptați orice promoție care sună atractiv. Poate fi o încercare de fraudă; Pentru cumpărături online de la persoane fizice, folosiți serviciul <<Livrare cu plata ramburs>> împreună cu serviciul <<Livrare cu verificare>>!” (comunicat IPJ Prahova)” .