USR susţine că s-a format „o nouă majoritate USL” în Parlament pentru că parlamentarii PSD şi PNL resping „braţ la braţ” candidaţii propuşi în Cabinetul Dacian Cioloş, însă, cu toate acestea, Uniunea Salvați România „va merge până la capăt cu aceste propuneri pentru că este nevoie rapid de un guvern”, potrivit Hotnews.Miniștrii propuși de Dacian Cioloș au fost audiați ieri în comisiile parlamentare, care le-au dat avize negative pe bandă.

„Avem o nouă majoritate USL în Parlamentul României. PSD şi PNL resping braţ la braţ candidaţii propuşi de USR pentru ministere.

Nu reuşesc să treacă peste propriile lor supărări, interese, calcule politicianiste. Votul pe care îl vedem în comisii nu are nimic de-a face cu măsurile din program sau calitatea miniştrilor”, afirmă USR într-un mesaj pe Facebook.

Reprezentanţii USR mai susţin că s-au dus în Parlament cu o propunere de guvern şi cu un program de guvernare pentru că PNL şi PSD „au fugit de responsabilitate şi nu au avut curajul să vină cu propuneri”.

„USR va merge până la capăt cu aceste propuneri pentru că avem nevoie cât mai rapidă de un guvern care să scoată ţara din criză”, au mai transmis reprezentanții partidului condus de Dacian Cioloș.

Tot ieri, preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că liberalii vor încerca să formeze o majoritate după votul de astăzi din plenul Parlamentului în cazul guvernului propus de Dacian Cioloş, potrivit Agerpres.

„PNL va încerca să facă o majoritate în jurul PNL după votul de mâine(n.n-astăzi). Vom pune pe masă toate opţiunile, soluţiile pentru această iarnă, vom vedea după aceea care este răspunsul. (…) Protocolul, dacă vă uitaţi la el, este simplu: PNL în această coaliţie are funcţia de premier”, a afirmat Cîţu la Parlament, după o întâlnire cu aleşii liberali.

Potrivit acestuia, negocieri au loc tot timpul. Întrebat dacă este dispus să facă un pas în spate pentru formarea coaliţiei, Cîţu a răspuns: „Nu înţeleg asta cu pasul în spate. Toţi trebuie să facem pasul în faţă aici, acum. Toţi trebuie să ne asumăm această guvernare. PNL are nişte decizii ale PNL, ele sunt nişte decizii ale PNL. Niciun alt partid nu poate să cenzureze deciziile PNL”. El a fost întrebat şi dacă estimează că această criză se va prelungi şi va rămâne premier interimar până în primăvară.

„Eu sper că nu, dar dacă asta va fi decizia politică, veţi vedea că vom putea gestiona această perioadă. Avem resursele, avem şi acest plan pe masă pentru a ne asigura că românii nu suferă de pe urma iresponsabilităţii clasei politice”, a spus preşedintele PNL.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat încă de luni că Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloş are foarte mari „şanse” să fie respins de Parlament cu cel mai mare număr de voturi.

„Acest Guvern are foarte mari şanse să pice în Parlament cu cel mai mare număr de voturi. Cred că Cioloş o să bată recordul lui Cîţu care a picat deja cu cel mai mare număr de voturi. (…) Dacă nu au găsit pe altcineva mai bun decât Mihăilă şi Voiculescu, că mă gândesc că domnul Voiculescu a refuzat şi şi-a pus pupila, e de plâns”, a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

„În principiu, decizia noastră este că nu votăm acest Guvern”, a afirmat Grindeanu, care a adăugat că, în cazul în care Cabinetul propus de Cioloş este respins în Parlament, PSD susţine în continuare organizarea de alegeri anticipate.