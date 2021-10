După 10 runde din actualul sezon, Petrolul a încasat doar două goluri, o cifră fabuloasă, care dă speranțe că topurile istorice pot fi modificate prin constanță și organizare de către elevii lui Nae Constantin. Practic, în afara golului primit la Metaloglobus, care a echivalat și cu singura înfrângere a ”lupilor” în acest sezon, și a penaltiului transformat de Unirea Dej, Avram, Pârvulescu, Huja, Lică, Țicu și colegii lor nu au mai ”văzut” mingea în propria poartă!

Analizând prestațiile tuturor echipelor din L2 în intervalul sezoanelor 2011/12-2020/21, FRF a evidențiat cele mai bune prestații defensive per sezon ale fiecărei participante.

A fost luat în calcul raportul de goluri primite / partide disputate în sezon regulat + play-off / play-out, exceptând meciurile barajelor, când a fost cazul, echipa Petrolul fiind, la acest moment, mai bună decât toate cele mai ”stabile” apărări din ultimul deceniu, cu media de 0,2 goluri pe meci!

Iată cum se prezintă clasamentul celor mai bune defensive din ultimul deceniu:

Echipă Sezon Medie goluri / meci

FC Hermannstadt 2017/18 0,34

ACS Poli Timișoara 2014/15 0,4

Rapid București 2015/16 0,41

CSU Craiova 2013/14 0,5

Juventus București 2016/17 0,52

Dunarea Călărași 2015/16 0,54

U Cluj 2015/16 0,57

FC Baia Mare 2015/16 0,57

CS Mioveni 2014/15 0,6

Viitorul Constanța 2011/12 0,6

La capitolul defensive, FC Hermannstadt e lider după un sezon 2017/18 în care a primit doar 13 goluri în 38 de meciuri, promovând în L1, dar de pe locul… 2! Trecând la atac, analizând prestațiile tuturor echipelor din L2 în intervalul sezoanelor 2011/12-2020/21, iată cele mai bune prestații ofensive per sezon ale fiecărei participante. A fost luat în calcul raportul de goluri marcate / partide disputate în sezon regulat + play-off / play-out, exceptând meciurile barajelor, când a fost cazul, FC Voluntari, în sezonul 2014-2015, fiind cea mai bună echipă, din punct de vedere al reușitelor (2.53 goluri pe meci / media). Până acum, în Liga 2 , FC Buzău are după 10 runde o medie de 3,5 goluri marcate pe meci, beneficiind de acel ”Măcel” contra juniorilor de la Unirea Constanța, când au marcat de 14 ori! Și la acest capitol, Petrolul Ploiești poate ataca supremația, având după 10 etape o medie de 2,5 goluri înscrise! De altfel, ploieștenii mai au o prezență în ”Top 0”, cu 2,02 goluri pe meci ”medie”, în campionatul 2018-2019, când, însă, acest randament ofensiv bun nu a adus și promovarea sau prezența la baraj, măcar!

Iată cum se prezintă topul deceniului la nivel de atacuri per stagiune, cu mențiunea că denumirile cluburilor sunt cele de la momentul realizării performanței:

Echipă Sezon Medie goluri

FC Voluntari 2014/15 2,53

Juventus București 2016/17 2,26

U Cluj 2018/19 2,23

CSMS Iași 2013/14 2,19

Dunărea Călărași 2015/16 2,11

Academica Argeș 2014/15 2,09

Chindia Târgoviște 2018/19 2,07

UTA Arad 2019/20 2,03

Academica Clinceni 2018/19 2,02

Petrolul Ploiești 2018/19 2,02