V. S.

Direcția de Sănătate Publică Prahova a raportat ieri o nouă situație oficială a cazurilor de Covid înregistrate în localitățile din Prahova. 23 de comune și orașe au intrat, conform sursei menționate, sub incindența de mai mult de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori, ceea ce înseamnă că în aceste localități este obligatorie prezentarea certificatului verde în anumite situații. Șase dintre aceste localități au rata mai mare de șase cazuri la mie, astfel că, dacă trendul se va menține, în toate acestea se vor institui în continuare restricții de circulație pe timp de noapte, fie doar în weekend, fie și în nopțile din restul săptămânii, restricții valabile doar pentru persoanele nevaccinate. Aceste localități sunt Gura Vadului (11,66), Slănic (7,69), Tătaru (7,55), Vâlcănești (7,36), Brebu (6,88), Telega (6,13). Pe de altă parte, de menționat că Ploieștiul se afla, la raportarea de ieri, exact sub linia roșie, cu 2,75 rată de infectare la o mie de locuitori. Detalii despre restricțiile instituite prin hotărâre a CJSU Prahova, care aplică deciziile Guvernului Cîțu, le puteți accesa aici: http://www.isuprahova.ro/pdf/Hotarari_CJSU/2021/ht%2073.pdf.

Instituția Prefectului a anunțat că ieri s-au mai înregistrat două focare de coronavirus în județ, unul la un centru social – Complexul de servicii comunitare „Raza de soare” Băicoi – cu patru salariați și un beneficiar și un al doilea focar într-o familie din aceași oraș, cu patru persoane diagnosticate. Toți au rămas ȋn izolare la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.