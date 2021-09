• Interviuri despre (re) întâlnirea cu noi înşine (III)

Luiza Rădulescu Pintilie

Căzută răscolitor peste vieţile noastre, pandemia de coronavirus ne-a îndemnat, de mai bine de un an, să căutăm mai des şi mai adânc, în noi şi în jurul nostru, răspunsurile unor întrebări despre viaţă, sensul vieţii şi moarte , despre normalitate şi fericire, despre iubire şi speranţă, despre ceea ce ne apropie şi ceea ce ne îndepărtează pe noi, oamenii, unii de ceilalţi. Am publicat, nu cu mult timp în urmă, în paginile ziarului Prahova, aşezate în cerneala literei tipărite, dar şi în ediţia on-line , în „ fereastra” deschisă spre lumea comunicării virtuale, mărturii despre această perioadă, ca răspuns la aceleaşi patru întrebări adresate unor oameni cu vârste şi preocupări diferite. Şi în toate, fără de excepţie, s-a regăsit ideea unei redescoperiri binefăcătoare, în această perioadă, a simplităţii vieţii de fiecare zi, a lucrurilor obişnuite care ne înconjoară, a îndeletnicirilor cotidiene, a familiei, a casei şi a grădinii, a prietenilor, a bucuriei de a citi o carte, de a vedea un film sau de a asculta muzică, mai toate aproape abandonate, pierdute sau sacrificate, sub tăvălugul vieţii stresante de dinainte de pandemie.

Astfel a apărut ideea de a continua un asemenea demers jurnalistic, întorcându-ne de această dată la introspectivul şi provocatorul chestionar al scriitorului Marcel Proust, cu puterea lui de a dezvălui ceva din universul mental şi sufletesc al omenescului de fiecare zi, cu alb-negrul în care suntem prea obişnuiţi să împărţim lucrurile, oamenii şi faptele şi atâtea culori pe care adesea părem a nu le mai vedea. Propunându-le, de această dată, cititorilor noştri, întâlniri de spirit cu personalităţi ale zilei, al căror punct de plecare este chestionarul devenit celebru, căruia însuşi scriitorul i-a răspuns de două ori- la 13 şi la 20 de ani – şi care a fost preluat, tradus şi adaptat în toate limbile, stârnind celebrităţi şi oameni obişnuiţi din toată lumea să îl completeze, în diverse etape de viaţă, autodescoperindu-se şi descoperind ceea ce au mai firesc oamenii şi omenescul.

De la întrebările acestui chestionar- care are , pe alocuri, şi parfumul oracolelor adolescenţei dar , oare, cui nu îi este dor, măcar din când în când, de această vârsta „de aur”, cu toate întrebările şi provocările ei ?!- continuăm, în acest colţ de pagină, un dialog despre viaţă aşa cum e, făcând apel, prin cele 29 de întrebări ale Chestionarului lui Proust , dar mai ales prin răspunsurile lor- unele rămânând la doar câteva cuvinte sau chiar la unul singur, altele adăugându-şi „seva” argumentaţiei – la normalitatea existenţei de fiecare zi, căreia i-am dus şi continuăm să îi ducem atât de mult dorul, de mai bine de un an, de când trăim… sub vremuri de pandemie. Şi le mulţumesc, în egală măsură, tuturor distinşilor mei interlocutori şi deopotrivă fiecăruia în parte pentru deschiderea şi sinceritatea cu care au acceptat acest demers jurnalistic, iar pe dumneavoastră, dragi cititori , vă invit să le descoperiţi, în câteva ediţii ale ziarului Prahova, interesantele răspunsuri. În ce măsură vă veţi regăsi sau veţi completa cu gândul ori inima propriile răspunsuri, doar dumneavoastră decideţi.

• Prof. Smaranda Cazan-Livescu – Fondatoare şi preşedinte al Uniunii Internaţionale a Femeilor Române-UNIFERO (SUA-Atlanta), membră a Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA), profesor la Universitatea de Stat din Atlanta, Georgia, scriitor, poet, critic, grafician, muzician, promotor cultural și jurnalist

1.Principala trăsătură a caracterului meu: Deschidere către toţi / către toate aspectele vieţii noastre; încrederea că se poate!

2.Calitatea pe care o prefer la un bărbat: Onestitate şi sensibilitate.

3.Calitatea pe care o prefer la o femeie: Să rămână feminină! Adică atentă să nu capete trăsături bărbăteşti anulând sensibilitatea, curăţenia sufletească şi mintală, să nu anuleze drumurile spre o familie completă, să nu îşi suprime visurile şi, mai ales, să creadă în ea.

4.Ce apreciez cel mai mult la prietenii mei: Efortul de a deveni mai mult decât sunt, înţelegându-i pe ceilalţi şi fără ca oportunismul să le fie cale de ascensiune/răzbatere în viaţă! Onestitatea; susţinerea fiecăruia din imediata apropiere.

5.Principalul meu defect: Cred prea mult în oameni.

6.Ocupaţia mea preferată: Studiul/scrisul/predare (sunt profesor şi calc în urmele părinţilor mei. Mama mea s-a născut în Târgovişte, printre altele), muzica, grafica.

7.Visul meu de fericire: Copiii mei să fie împliniţi. Le-am dat viaţă şi am sperat că îşi vor găsi acel bine din care să dăruiască şi altora. Sper să mă înţeleagă acum şi mai apoi! Dumnezeu să mă ajute să fiu împreună cu soţul meu, Lucian, cu toţi ai mei încă mulţi ani, într-o lume din care indiferenţa faţă de semeni şi neadevăr să fie eradicate. Nu cred că este utopie! Prin efortul fiecăruia, acolo unde ne aflăm, reuşim. Doar să conştientizăm puterile şi capacităţile noastre.

8.Care ar fi cea mai mare nefericire a mea: Continua schimbare a lumii către analfabetism şi lipsa de respect pentru valori- de la apa din izvoare, părinţi, prieteni, societatea din care facem parte ca mozaic din care, dacă lipseşte o fărâmă, acesta se năruie- pâna la Dumnezeu; apoi să nu mai pot vedea pe toţi ai mei şi lumea din care fac parte.

9.Ce-aţi vrea să fiţi? Sunt. Cugetător, scriitor, am familie imediată, dar şi lărgită (studenţii şi colegii mei). Cânt, desenez, îndrum şi încerc să şlefuiesc vieţi către bine… Ştiu că NU aş vrea să fiu Preşedinte aşa cum nu aş vrea să fi fost şef de lagăr în timpurile atât de triste ale omenirii.

10. Locul în care-aş vrea să trăiesc: România, dar o Românie care valorează pe drept oameni, vieţi, natura, cultura şi istoria noastră, atât de unice. Altfel, mi-ar fi plăcut Spania pentru muzicalitatea limbii (asemănătoare cu a noastră, limbi surori), pentru bucuria cu care oamenii ştiu încă să mulţumească lui Dumnezeu că văd geana zilei sau noaptea sclipind…pentru o linişte care face să se audă spiritul fiecăruia. Se poate şi aici. Dar de ce nu?

11.Culoarea preferată: Mov, alb; culorile toamnei – culoare regală prima, apoi puritate şi liniştea frunzelor care îşi lasă în urmă culorile primăverii pentru a lăsa locul reînvierii trunchiului din care fac parte. Deci, şi siena în diferite nuanţe.

12.Floarea preferată: Orhideea şi frezia – prima, rezistentă şi răsfirând spre noi atâtea culori! A doua pentru parfumul care îmi aminteşte de Mama.

13.Pasărea preferată: Colibri, dar şi maiestuoasa pasăre a Paradisului. Oare privighetoarea să fie uitată?

14.Prozatorii mei preferaţi: Margaret Mitchell, Proust, Ionel Teodoreanu, Paulo Coelho, Agatha Christie.

15.Poeţii mei preferaţi: Saint-John Perse, Blaga, Langston Hughes, Pablo Neruda, Eminescu, Minulescu, Nichita Stănescu, dar nu în ultimul rând, poate chiar în primul, Adrian Păunescu.

16.Eroul meu preferat: Nu pot alege. Aş alege tomuri întregi care acum, în aceste zile, ar părea papirusuri pe care numele ar fi cuneiforme pentru generaţia de astăzi – ce păcat!

17.Eroina mea preferată: Scarlett (Pe aripile vântului) – spiritul, vivacitatea, permanenta dorinţă de a schimba…

18.Compozitorii preferaţi: Chopin, Enescu, Rahmaninov, Vivaldi.

19.Pictorii /graficieni preferaţi: Modigliani, Grigorescu, Durer, Dragos Pătraşcu, Tonitza, El Greco, Dali .

20.Eroii din viaţa reală: Părinţii mei; apoi cei care, chiar cu deficienţe fizice, se luptă să continue.

21.Eroinele din istorie: Maria Stuart din istoria mai apropiata, Amelia Earhart.

22.Ce detest cel mai mult: Intriga, oportunismul, manipularea, permanenta autovictimizare şi lipsa de sinceritate.

23.Personajele istorice pe care le detest cel mai mult: Din istoria tristă a omenirii- Hitler .

24.Fapta militară pe care-o admir cel mai mult sau, poate, ca o adaptare la prezent : „Ce admir cel mai mult la oameni”: Înţelegerea a ceea ce înseamnă patriotism real. Unchii mei au murit în cel De- al doilea Război Mondial . Nu i-am cunoscut, dar îi admir pentru că au reuşit ceea ce noi abia conştientizăm: să înţeleagă valoarea apartenenţei la o ŢARĂ şi păstrarea ei! O ŢARĂ ca a noastră!

25.Darul natural pe care-aş vrea să-l am: Să înţeleg dincolo de cele şapte limbi pe care le cunosc. Astfel aş citi direct şi aş deveni parte din mai multe culturi pe care să le aduc aproape de minte şi inimă – nu doar ale mele.

26.Cum aş vrea să mor: Vreau să traiesc. Nu m-am gândit încă. Poate pe la 100 de ani, cu mintea de acum , voi considera că Dumnezeu nu mi-a dat viaţa aceasta doar ca să pe-trec prin trenul vieţii.

27.Starea de spirit actuală: Cu un ochi plâng şi cu altul râd. Dar eu sunt pozitivă- probabil din cauza zodiei (Balanţă) şi mă liniştesc de la un cuvânt până la florile de tei sau nucii verzi, florile câmpului… Absorb tot ce este frumos, dar gândesc şi la rănile pe care nu timpul, ci noi, trecători pe acest Pământ, le încrustăm unii altora cu nepăsarea cu care strivim furnici „cu paşii noştri uriaşi”, cum ne spunea regretatul Adrian Păunescu într-un interviu.

28.Greşeli care-mi inspiră cea mai multă indulgenţă: Cele făcute de copii. Încearcă să descopere lumea. Cad şi se ridică. Inocenţa şi dorinţa lor de a merge mai departe.

29. Deviza mea ( dar şi a soţului meu): Românii orişiunde cresc!(Spunea cântecul!)Dar şi: România este a TUTUROR celor care o iubesc necondiţionat! Nu există „Nu se poate”! Să ne uităm (încă) la piramide şi Veneţia, construite primele în deşert şi Veneţia într-o lagună!

• Prof. Marilena Ghiorghiţă, artist plastic, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România-Filiala Prahova

1 Principala trăsătură a caracterului meu:Pozitivă-deschidere spre comunicare.Negativă- sunt prea pretenţioasă…cer prea mult….sau implicare totală…

2. Calitatea pe care o prefer la un bărbat :Sinceritatea.

3. Calitatea pe care o prefer la o femeie: Curajul..Să fie o luptătoare, o vizionară …o deschizătoare de drumuri.

4. Ce apreciez cel mai mult la prietenii mei: Respectul, implicarea lor în viaţa cetăţii.Pasiunea pentru profesia aleasă (pictura), mai ales în vremurile astea…când lumea uită să se bucure , să- și umple sufletul cu frumosul artistic adevărat, când prostul gust e pretutindeni și ne invadează.

5. Principalul meu defect: Încăpăţânarea (specifică zodieiTaurului), dar transformată în perseverentă are un final reușit.

6. Principalul meu defect: Pictura.Aranjarea florilor.

7. Visul meu de fericire: Să iubesc și să fiu iubită.

8. Care ar fi cea mai mare nefericire a mea: Să mă trădeze cei pe care îi iubesc și preţuiesc.Sau din vreun motiv să nu mai pot picta….

9. Ce-aţi vrea să fiţi?: Exact ceea ce sunt: femeie …pictor.

10. Locul în care-aş vrea să trăiesc: Acolo unde trăiesc oamenii buni, frumoși, sinceri și harnici…Oare există asemenea loc ? Până acum nu prea l- am gasit… Dar mai sper.

11. Culoarea preferată: În principiu, culorile naturii.Oranj sau contrastul cel mai echilibrat roșu- verde.De fapt, culorile cu care lucrez cel mai mult.Nuanţele și tonurile derivate de la aceste culori.

12.Floarea preferată. Florile de câmp, de pădure, de curte.Nu florile exotice, care mi se par ciudate, străine sufletului meu.

13. Pasărea preferată: Rândunica.Nu uită de unde a plecat și se întoarce întotdeauna la cuib.

14. Prozatorii mei preferaţi: G.Marquez, M. Eliade, O. Paler,M. Yourcenar, Aurora Liiceanu.

15. Poeţii mei preferaţi: Eminescu,Rilke,Haiku japonez (surprinde esenţa unei trăiri de moment, unei clipe din viaţă, unui aspect unic al naturii).

16. Eroul meu preferat:Lancelot-pentru curaj, iubirea lui nevinovată, încrederea și lupta lui pentru dreptate.

17. Eroina mea preferată: Regina MARIA.

18. Compozitorii preferaţi: Rahmaninov, Ceaikovski, Chopin, Mozart ,Ravel, Brahms.

19. Pictorii preferaţi: Impresioniștii, Bonnard, P.Klee, Lucian Grigorescu, Dărăscu.

20. Eroii din viaţa reală: Toţi cei care dăruiesc fără să ceară nimic în schimb.Toţi cei care în lupta lor trec peste toate și reușesc în final să faca bine altora.

21. Eroinele din istorie: Fecioara Maria-pentru sacrificiul ei. Maica Thereza, Regina Elisabeta a Angliei pentru epoca de aur a domniei sale.

22. Ce detest cel mai mult: Minciuna, înșelătoria, falsitatea.

23. Personajele istorice pe care le detest cel mai mult : Hitler(dictatorii).

24. Fapta militară pe care-o admir cel mai mult sau, poate, ca o adaptare la prezent : „Ce admir cel mai mult la oameni”: Capacitatea de a se replia,de a se adapta la o situaţie dificilă…grea.

25. Darul natural pe care-aş vrea să-l am : Aș vrea să pot zbura- ca păsările.

26. Cum aş vrea să mor : Să mor cu mintea întreagă, rapid, în somn și după ce am terminat tot ce mi- am propus în viaţă.

27. Starea de spirit actuală: Și pro și contra.Liniște și neliniște.Certitudine și incertitudine.

28 Greşeli care-mi inspiră cea mai multă indulgenţă: Greșelile copiilor-nevinovate.

29 Deviza mea:Fii tu însuţi întotdeauna,în orice situaţie!La finalul fiecarei zile să nu regreţi că a trecut degeaba…