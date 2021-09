Petrolul revine, mâine, pe „Ilie Oană”, pentru confruntarea cu Ripensia Timișoara, programată să înceapă astăzi la ora 16.00.

Ajunși, după patru victorii consecutive, pe poziția a doua a clasamentului, petroliștii își doresc să prelungească seria pozitivă și să adauge, mâine, alte trei puncte la zestrea actuală. Întâlnirea cu Ripensia a fost prefațată, în cadrul unei conferințe de presă, de către antrenorul Nicolae Constantin și de fundașul central Antoniu Manolache.

„Este un meci important, care poate să ne consolideze poziția pe care o avem în clasament în momentul de față. Vom întâlni o echipă incomodă, bine organizată, care se apără bine, dar ține doar de noi să reușim să o desfacem și să înscriem. Sper ca, la final, să ne trecem toate cele trei puncte în cont”, a mărturisit Nae Constantin, tehnicianul așteptând de la elevii săi să fie la fel de implicați și de concentrați ca și la precedentele confruntării. „Eu, ca antrenor, nu am ce se le reproșez, pentru că se pregătesc foarte bine și cred că și la jocuri s-au prezentat bine din punct de vedere al concentrării. Sunt convins că vor fi la fel și în continuare și este foarte important ca mâine să nu facem greșeli mari. Dacă nu vom comite erori decisive, atunci eu spun că o să câștigăm cele trei puncte”, a adăugat Constantin. „Cu siguranță că am atras atenția celorlalte echipe și sunt sigur că antrenorul de la Ripensia ne-a analizat bine și o să încerce să ne blocheze și să profite de eventualele noastre slăbiciuni. Dar, știm ce avem de făcut și sunt convins că de la meci la meci vom arăta și mai bine! Trebuie să scoatem maximum din fiecare confruntare!”, a concluzionat antrenorul Petrolului.

La rândul său, Antoniu Manolache a început prin a spune că „trebuie să câștigăm neapărat meciul de mâine, ca să ne menținem acolo, sus, în clasament. Am încredere în echipa noastră și sunt convins că ne vom impune!”. Tânărul fundaș central mizează și pe faptul că defensiva „lupilor” nu a primit decât un singur gol în cele șase etape scurse din actualul campionat. „Este important pentru noi că nu am primit decât un gol, iar acest lucru ne dă încredere. Dacă suntem bine organizați în defensivă, atunci 100% o să și înscriem. Asta ne spune și Mister de fiecare dată!”, a adăugat Manolache. „Am suferit, timp de un an și jumătate, că am jucat fără spectatori în tribune. Acum, faptul că ne încurajează la fiecare meci cred că se vede și în rezultatele obținute, pentru că altfel intri pe teren atunci când simți susținerea lor. Vrem să le mulțumim că sunt lângă noi și sper să vină în număr cât mai mare la fiecare meci!”, a mai spus tânărul fundaș central al petroliștilor.

„Găzarii” au intrat, de ieri, în cantonament, Nae Constantin neputând miza, în continuare, pe mai vechii indisponibili Bart Meijers, Mihai Nițescu și Nicolai Cebotari. Partida de mâine va începe la ora 16.00 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Vasile Buzea (Buftea) – Adrian Popescu (Craiova) și Răzvan Mihai Dobre (Șotânga – Dâmbovița). Arbitru de rezervă va fi Mihai Motan (Târgoviște), iar ca observatori au fost delegați Liviu Seceanu (Galați) și Adrian Petre (Buzău).

Biletele pentru această întâlnire sunt disponibile la casa stadionului „Ilie Oană”, deschisă între 09.00-16.00, dar și on-line, pe www.entertix.ro.

Vă reamintim faptul că accesul este permis persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-COV-2 (cu prezentarea documentelor medicale doveditoare). Minorii sunt exceptați de la obligativitatea testării!

Începând cu ora 13.00, la stadionul „Ilie Oană”, la intrarea spre Tribuna II și în zona casei de bilete, vor fi organizate două puncte de testare rapidă. Prețul unui test va fi de 20 lei.