În noaptea de miercuri spre joi (1/2 septembrie a.c.), polițiștii Biroului Rutier din cadrul IPJ Prahova au tras pe dreapta, pentru un control de rutină, un autoturism condus de o femeie, care se deplasa pe Bulevardul Republicii din Ploieşti.

Dar, nu mică le-a fost surpriza când…

Când au constatat – după cum au scris, ulterior, reprezentanţii poliţiei prahovene într-un comunicat- următoarele: „Întrucât avea un comportament agitat, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv, indicând prezența unor substanțe ce pot avea efect psihoactiv în organism, motiv pentru care a fost condusă la o unitate medicală în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența substanțelor cu efect psihoactiv”.

Iar din câte ştim noi, până în prezent nu puţini au fost bărbaţii prinşi conducând sub influenţa unor astfel de substanţe. Dar, despre femei, nu am auzit…

Tot în noaptea amintită, oamenii legii de la Secţia nr. 4 Ploieşti, în timp ce efectuau control în trafic pe Bulevardul București din municipiu, au observat un autoturism care la vederea echipajului de poliţie a schimbat brusc direcţia de deplasare.

„Polițiștii au oprit autoturismul, folosind semnalele luminoase şi acustice. În urma verificărilor în bazele de date s-a constatat că şoferul acestuia – un bărbat în vârstă de 34 de ani – nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”.

Şi în acest caz a fost întocmit dosar penal.