Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni într-o vizită oficială la București pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe care România nu îl are încă aprobat. Ursula von der Leyen se va întâlni cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Florin Cîţu, conform Comisiei Europene. În timp ce România nu are încă aprobat

PNRR-ul, 12 state au primit deja banii pentru investiții prin planurile naționale, potrivit Hotnews. În timpul vizitei sale, șefa Comisiei Europene se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis şi cu premierul Florin Cîțu, iar cei trei oficiali vor vizita Spitalul Universitar București, obiectiv cuprins în Planulul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). La finalul vizitei, vor susține o conferință de presă comună. Premierul Florin Cîțu declara recent că PNRR-ul României a fost aprobat la Bruxelles, iar el urmează să fie semnat de Ursula von der Leyen pe 27 septembrie, atunci când aceasta va veni la București. Premierul mai susținea că din cele aproximativ 48 de miliarde de euro, 9,7 miliarde sunt pentru Transporturi. Vizita șefei CE are loc la două zile după Congresul PNL din 25 septembrie la care va fi aleasă noua conducere a partidului.