Violeta Stoica

Lansată la jumătatea lunii iunie, procedura de achiziţie a serviciilor de întreţinere a arterelor rutiere de pe raza Secţiei Drumuri Naţionale Ploiești și administrate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (prin Direcţia Regională de Drumuri și Poduri București) nu a trecut nici de prima etapă – de evaluare calificare și tehnică.

Cum pe 15 noiembrie, în principiu, ar trebui să fie încheiată toată procedura și parafat acordul-cadru de deszăpezire pe următorii trei ani, rămâne de văzut dacă DRDP București va fi obligată să încheie o altă procedură de urgenţă până la finalizarea celei aflate acum în derulare.

Pe 16 iunie, CNAIR (prin DRDP București) a lansat licitaţia, iar pe 26 iulie au fost deschise ofertele, aflate acum în prima fază de evaluare.

La procedură s-au înscris cinci ofertanţi, doi ofertanţi unici și trei asocieri de firme. Este vorba despre Anastamar Construct SRL – ofertant unic; Diferit AG – ofertant unic; asocierea Pikanore (lider), Strabenbau Logistic, Dimex-2000 Company; asocierea Storm Gas (lider), Tredeco Holding; asocierea Agronut Vegetal (lider), Agro Trans NMI SRL.

Valoarea totală a acordului-cadru pentru deszăpezirea pentru trei ani a celor 291 de kilometri ai DN1, DN1A, DN 1B, DN1D, DN 72, DN 71, drumurile naţionale care străbat judeţul Prahova, a fost estimată la 29,5 milioane de lei.

Potrivit caietului de sarcini, firma sau asocierea de firme câștigătoare va fi obligată să asigure deszăpezirea mecanică, montarea și demontarea panourilor parazăpezi. Cea mai importantă componentă – deszăpezirea mecanică – presupune răspândirea mecanică a materialelor antiderapante sau a substanţelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheţii sau a zăpezii, patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor naţionale sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau a viscolelor moderate (cu viteza vântului sub 30 km/oră), deszăperirea mecanică cu autoutilaje specifice, precum și degajarea vehiculelor înzăpezite care împiedică acţiunea de deszăpezire de pe platforma drumurilor. Toate aceste acţiuni se contabilizează în ore lucrate.

Tot în caietul de sarcini apare și lista utilajelor necesare pentru ca firmele participante la licitaţie să poată îndeplini serviciile solicitate: șapte turbofreze – utilaje multifuncţionale cu tracţiune integrală, plus tractoare, autoremorchere, încărcătoare, buldoexcavatoare sau autobasculante cu lamă.

În fiecare an al acordului cadru va fi încheiat câte un contract subsecvent, iar începerea prestaţiilor se va face doar la ordinul scris al beneficiarului, respectiv al celor de la Drumuri Naţionale.