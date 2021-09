Florin Tănăsescu

Este nervoasă parlamentăreasa. Strigă ca apucata: „Să-mi trag una, dacă nu mă dezbrac şi fac pe nebuna!”.

Cu prima parte – să-şi tragă una-n meclă – toată lumea-i de acord! Cât despre dezbrăcat, Comisia juridică din Senat a votat: Nu!

Nici parlamentăraşul nu-i cu toţi boii acasă. S-ar lua la palme, dar n-o face. Deci, naşpa!

Boala asta cu dezbrăcatul de ce n-au unii aleşi – caracterul- şi cu luatul la palme – la stadiu de intenţie, se-ntinde.

Tot mai multe parlamentărese îşi pun poalele-n cap. Tot mai mulţi parlamentăraşi sunt ofticaţi. De ce?, vă întrebaţi. De grija ţării, nu?

Grupul aleselor ca la praşila a doua: „Toate femininele vor pace!”

Trupa bărbaţilor mârâie: „Pace, pace, între două dobitoace!”.

Unul, trezit din picoteală, exclamă: „Suntem mai multe, să fim corecţi!”.

– Bă, eşti nebun? Toţi suntem oameni cinstiţi. Vezi să nu zici la vreo televiziune chestia asta! Culcă-te la loc!

– Gata, şefu”! Am înţeles. Să trăiţi!

Pauză, după atâta vânzoleală. La bufetul cu sandvişuri dau toţi năvală. Mănâncă, mănâncă…

„Mănâncă, domnule Coviltir! O icră, o măslină! Ai grijă să nu înghiţi şi scobitoarea!”, sună sfatul colegului de partid, Gică Dric.

Nu se-ntâmplă minunea cu scobitoarea. Dric şi Coviltir ne mănâncă nouă ficaţii.

„Să-mi trag una, da’ io tot mă dezbrac. Măcar de caracter…”, ia cuvântul o altă aleasă.

„Nu poţi să dai jos ceea ce n-ai. Deci, stai în banca ta!”, este îndemnul Comisiei de boli mintale.

„Io pot să-mi trag doi pumni în chiflă?”, întreabă un bărbăţel.

Comisia pentru etică: „Poţi, dar sună a gol capul tău. Mai află ţara una-alta. Nu face asta!

De grija noastră, alesele şi-ar pune poalele-n cap. De viitorul nostru s-ar lua la palme bărbaţii de stat.

Dar, vedeţi dumneavoastră, n-o fac!

Iar ţara are o cumplită durere de cap. Tace. Nu face pe nebuna.

Doar că, sistematic, din patru-n patru ani, chiar îşi trage una!