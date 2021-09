Maşinile vechi au fost înlocuite cu autovehicule pur electrice şi hibride

Nicoleta Dumitrescu

Campania ce vizează achiziționarea unui mijloc de transport nou, care să fie mai puțin poluant, se pare că a început să prindă și în rândul prahovenilor. Iar asta s-a văzut atât anul acesta, cât și anul trecut, după lansarea programelor Rabla, inițiate de Ministerul Mediului, ce vizează înlocuirea mașinilor vechi cu unele noi, mizele fiind primele de casare și ecobonusurile. Astfel, potrivit reprezentanților Administrației Fondului de Mediu, la solicitarea ziarului Prahova, ”În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, de la începutul programului și până în prezent s-au înscris la producători/dealeri auto 1.648 de persoane fizice, până în prezent fiind achiziționate 1.163 mașini noi și 5 motociclete. În cazul Programului Rabla Plus – Persoane Juridice, în anul 2021, la nivelul județului Prahova, de la începutul programului și până în prezent au fost depuse 92 de dosare pentru un total de 136 autovehicule, respectiv 85 de autovehicule pur electrice, 50 hibride și o motocicletă. Până în prezent au fost aprobate 54 dosare pentru un total de 87 de autovehicule (pur electrice 49 și hibride 38). În cadrul Programului Rabla Plus 2021, de la începutul programului și până în prezent s-au înscris la producători/dealeri auto 169 de persoane fizice, până în prezent fiind achiziționate 51 de mașini noi. În ceea ce privește situația de anul trecut, în cadrul Programului Rabla Clasic 2020, la nivelul județului Prahova s-au înscris la producători/dealeri auto 1.845 de persoane fizice și 133 de persoane juridice, iar în cadrul Programului Rabla Plus 2020 s-au înscris la producători/dealeri auto 53 persoane fizice și 40 de persoane juridice”.

De menționat și faptul că programele Rabla Clasic și Rabla Plus, lansate anul acesta pe 26 aprilie, s-au bucurat de un interes neașteptat, bugetele alocate pentru persoanele fizice, mult mai mari față de anii precedenți, fiind epuizate într-un timp foarte scurt. Astfel că, pentru a veni în sprijinul acelora care doreau să achiziționeze autovehicule noi, mai puțin poluante, Administrația Fondului pentru Mediu a suplimentat bugetul fiecărui program în parte cu suma de 200 de milioane de lei, pe 21 august, respectiv 28 august a.c. Persoanele care casează o maşină mai veche de 8 ani beneficiază în cadrul Programului Rabla Clasic 2021 de o primă de 7.500 de lei la achiziţionarea unei maşini noi. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.500 de lei, dacă emisiile generate de noul autovehicul sunt reduse, iar în cazul în care motorul este unul hibrid, se adaugă un ecobonus în valoare de 3.000 de lei. Toate aceste bonificații se pot cumula, astfel că, prin Programul Rabla Clasic, reducerea maximă poate ajunge la 12.000 de lei. În cadrul Programului Rabla Plus 2021, la achiziţionarea unui autoturism 100% electric, beneficiarul primește un ecotichet de 45.000 de lei, la care se poate adăuga şi prima de casare, în valoare de 7.500 de lei pentru casarea mașinii mai vechi de 8 ani. Dacă beneficiarul predă spre casare un autovehicul uzat și achiziționează un autovehicul electric hibrid plug-in, acesta poate primi maximum 27.500 de lei. Cuantumul finanțării pentru motociclete electrice este de 5.500 de lei, iar pentru cine dorește să achiziționeze o motocicletă electrică și predă o mașină uzată, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 5.500 de lei.