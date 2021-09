„Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România”

Premierul Florin Cîţu a anunţat, ieri, că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominală de 1,17 miliarde de lei, faţă de la 1,11 miliarde de lei la începutul anului, potrivit Agerpres. „Am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pentru acest an. Câteva elemente importante, la baza rectificării stă o reevaluare a PIB. (…) PIB are o valoare nominală acum de 1,17 miliarde, faţă de 1,11 miliarde la începutul anului”, a declarat Cîţu, la Palatul Victoria. „Primele patru ministere care primesc cei mai mulți bani la această rectificare bugetară: Ministerul Sănătății, cel al Dezvoltării, MIPE și Transporturile”, a anunțat premierul. Pe ministere, bugetul Ministerului Sănătății crește cu 3,7 miliarrde lei, Ministerul Dezvoltării primește în plus 2,3 miliarde lei, Ministrul Investițiilor are un plus de 760 de milioane de lei, iar Ministerul Transporturilor 660 de milioane de lei, a mai precizat Cîțu.

Tot ieri, premierul Florin Cîțu a mai declarat că încă analizează situația politică, după demisiile miniștrilor USR PLUS.„Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România”.Premierul a mai spus că încă nu a văzut demisiile.