N. Dumitrescu

Epopeea alegerii sau realegerii primarului din Șotrile pare că nu are sfârșit. Ieri, printr-un comunicat de presă, Instituția Prefectului Prahova anunțat că, având în vedere faptul că Bogdan Davidescu – reales în funcție la alegerile parțiale organizate în acest an – are o condamnare penală, acesta a fost revocat din funcție. ”În urma analizei juridice cu privire la situația mandatului primarului comunei Șotrile din județul Prahova, vă aducem la cunoștință următoarele: Prin Decizia civilă nr. 84/17.08.2021, definitivă, pronunţată în dosarul nr. 3642/204/2021, Tribunalul Prahova – Secţia I Civilă a validat în funcţia de primar al comunei Şotrile, judeţul Prahova, pe domnul Davidescu Daniel Bogdan – candidat independent la alegerile locale parţiale din data de 27.06.2021. Prin Decizia penală a Curţii de Apel Ploieşti nr. 972/04.11.2019, definitivă, pronunţată în dosarul nr. 5214/105/2018, domnul Davidescu Daniel Bogdan a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Având în vedere sentinţa penală mai sus precizată, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 160 alin. (1) lit. d), alin. (7) şi alin. (9) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care în data de 20.09.2021, Prefectul judeţului Prahova a emis Ordinul nr. 281 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului primarului comunei Şotrile, judeţul Prahova, domnul Davidescu Daniel Bogdan. Ordinul poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în documentul de presă menționat. Reamintim faptul că Bogdan Davidescu, având la activ o condamnare penală cu suspendare, a câştigat alegerile parţiale organizate în luna iunie a acestui an, după ce mandatul de primar obţinut tot de acesta în septembrie anul trecut, după alegerile locale, a fost invalidat de instanţă. Davidescu a fost condamnat definitiv , în noiembrie 2019, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă. Acest lucru însă nu l-a împiedicat să-și dorească, în continuare, funcția de primar la Șotrile, astfel că, la alegerile din 27 septembrie 2020, a participat la alegeri în calitate de candidat independent, fiind ales cu 41,22% din voturi, dar mandatul i-a fost invalidat de Judecătoria Câmpina și, deși făcuse recurs, Tribunalul Prahova a menţinut decizia instanţei de fond. Încercându-și norocul încă o dată, și anul acesta, la alegerile parțiale din luna luna iunie a.c., cu votul locuitorilor, Bogdan Davidescu a revenit în funcția de primar al comunei Șotrile. Revenire însă care a fost de scurtă durată…