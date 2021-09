Peste 7 milioane de persoane din Statele Unite și-au pierdut luni ajutorul de șomaj după expirarea plasei de siguranță financiară implementată ca urmare a pandemiei de COVID-19, relatează The Hill, potrivit Hotnews. Programele federale de ajutor de urgență au expirat pe 6 septembrie, Ziua Muncii în Statele Unite, alte 3 milioane de persoane urmând să fie afectate de pierderea unui spor de 300 de dolari acordat de guvern pentru ajutoarele de șomaj plătite de state.

Potrivit Associated Press, administrația Biden a anunțat că nu există planuri de a extinde programul federal de ajutoare sociale. Jared Bernstein, membru în Consiliul Economic al Casei Albe care îl consiliază pe președintele Joe Biden, a declarat pentru AP că, în ceea ce privește economia, „avem un impuls puternic în direcția potrivită în beneficiul muncitorilor americani”. Termenul limită de 6 septembrie a fost negociat ca parte a acordului de asistență financiară în valoare de 1,9 trilioane de dolari adoptat în luna martie.

La momentul respectiv datele păreau să arate că economia americană urmează să aibă o revenire spectaculoasă după ce vaccinurile anti-Covid au devenit mai disponibile publicului larg și era așteptată reluarea activităților sezoniere din cursul verii.

Însă cifrele modeste din ultimele luni privind locurile de muncă au năruit în mare parte aceste speranțe.

Raportul publicat săptămâna trecută privind situația de pe piața muncii în luna august a notat o scădere a numărului de noi angajări. The Washington Post relatează că în interiorul Casei Albe situația este una tensionată din cauza anxietății privind eliminarea ajutoarelor de șomaj. Unii oficiali ai administrației lui Biden sunt îngrijorați că eliminarea subită a acestor ajutoare îi va împinge pe mulți americani în sărăcie.

Însă numeroși legiuitori republicani din state ca Oklahoma și Georgia au luat deja măsuri pentru eliminarea ajutoarelor, afirmând că ele descurajează întoarcerea la muncă a oamenilor.

Ajutoare de șomaj în valoare de 680 de miliarde de dolari au fost plătite de autoritățile americane începând cu luna martie a anului trecut.