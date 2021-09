Petrolul Ploiești – FC U Craiova 1948 0-1 (0-0)

Stadion: Ilie Oană. Spectatori: 5000.

Marcator: Ondaan (52).

Petrolul: Avram – Olaru (cpt.), Lică, Huja, Manolache – Chindriș, Seto – Saim Tudor (66 Constantinescu), Vajushi (85 Buia), 70 Măzărache – Jarović. Rezerve neutilizate: Radu – Tucaliuc, Pană, Oprea, Rus. Antrenor: Nicolae Constantin.

FC U Craiova: R. Popa – Negru, Paramatti, Diallo (cpt.),Huygheabaert – Ondaan (73 Albu), Asamoah, Van Durmen, Bușu (73 Gajić) – Hugo Vieira (81 Bălan), Compagno. Rezerve neutilizate: Gremsl – Raicea, Bauza, Marquet, Vl. Popa, Bagayoko. Antrenor: Adrian Mutu.

Avertismente: Huja (66), Buia (90) / Negru (63), Compagno (67), R. Popa (82), Albu (90).

Au arbitrat: Horia Mladinovici – Vladimir Urzică, Marius Marchidan. Rezervă: Lucian Rusandu.

Observatori: Zoltan Tamaș (Odorheiul Secuiesc), Mihai Duras (Deva).

Jucătorul meciului: Diallo.

George Marin

Un meci „care pe care” într-o competiție în care nu există decât victoria ca modalitate de a o continua este un bun etalon al nivelului pe care l-ai atins.

Două echipe care au jucat în același eșalon cu un an în urmă s-au întâlnit în meciul de marți seară cu intenția de a continua în Cupa României. Una dintre cele două, Craiova lui Mititelu – dați-mi voie să nu mă mai încurc în FC-uri, CS-uri și alte xx-euri – a avut la start șase dintre componenții echipei de anul trecut. Dar, alături de aceștia, și noile implanturi au arătat valoare de Liga I, nivelul la care joacă acum. Echipa Petrolul, lipsită de alți patru accidentați, de ultimă oră (Diarra, Țicu, Cebotaru și Tucaliuc, acesta fiind, totuși, pe banca rezervelor), a putut alinia o echipă competitivă în care am remarcat prezențele lui Olaru și Manolache ca fundași laterali – ne amintim, nu demult ei constituiau cuplul de fundași centrali – a revenirii lui Lică în garnitura de start și debuturile ca titulari ale lui Jarović și Chindriș. Plus redistribuirea lui Vajushi în zonă centrală. În această formulă, oarecum obligatorie, Petrolul a produs un bun joc tactic, la același nivel cu cel al craiovenilor. În prima parte, Petrolul a amenințat mai des poarta adversă (Măzărache, min 6 și 30, Saim, min. 19, Vajushi, min. 21) în ciuda dominării teritoriale a oltenilor, care au avut o singură acțiune periculoasă, în minutul 44, la faza „carambol” care s-a terminat cu accidentarea lui Lică.

În schimb, după pauză, oltenii au reușit cea mai frumoasă acțiune a meciului – nu putem nega evidența! – una pornită din jumătatea lor de teren, una în care pasele au fost cursive, trase ca pe ață, și care l-au pus pe Ondaan în situație de a înscrie de la marginea careului mare, după ce tot el se aflase și în faza incipientă a acțiunii (min 52). Golul nu i se poate imputa în niciun fel lui Avram, cel care a salvat o lovitură de cap pe care scria „2-0” (Compagno, min. 62). Cu acest handicap creat de doar o singură fază, Petrolul a încercat să amenințe poarta craioveană cu mai multă hotărâre. „Betonul” creat de Mutu prin introducerea lui Gajić, trecând la sistemul cu cinci fundași, a putut fi străpuns doar de două ori: la șutul căutând vinclul opus, trimis de Măzărache, din stânga (min. 71), și la buna situație din minutul 88. Dar, în acest minut, șutul tare trimis de Buia a fost blocat de Robert Popa, iar Bratu a reluat violent puțin peste poartă respingerea portarului craiovean. Fără ca, în tot acest timp, echipa lui Mutu să mai aibă altă pretenție la gol decât aceea de la pătrunderea și centrarea trimisă de Hugo Vieira, problemă rezolvată de Huja prin acordarea unui corner (min.69).

Ar mai fi de remarcat arbitrajul prestat de Mladinovici într-o manieră care a permis jocul mai bărbătesc, de angajament fizic mai intens, fără a fluiera fault la fiecare atingere între adversari, la fiecare adiere de vânt. S-ar putea face comentariul că acest mod de a arbitra avantajează echipa mai bine clădită fizic. Așa este. Dar tot atât de adevărat este și că așa se arbitrează și în campionatele de top. Avem mărturia aceasta la orice oră doar privind meciurile televizate de „afară”.

„A fost un meci de Liga I” – a afirmat Mutu la conferința de presă de după meci. Îi dăm crezare deplină. Tot atât de multă crezare îi dăm și lui Nae Constantin atunci când spune „avem soluții”, afirmație pe care acest meci a întărit-o. Și îi mai dăm crezare și când spune „mai avem de muncă”. Așa este, avem de muncă. Dar avem convingerea că suntem pe drumul cel bun. Tot meciul de marți o dovedește prin nivelul jocului etalat, de aceeași măsură cu a unei echipe de primă ligă. La același nivel se află și suporterii petroliști, care, îmbucurător lucru, încep să revină ușor-ușor la stadion.