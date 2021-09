”Mai jos” de Liga A, în Superligă, Superliga B 1 și Liga B sunt probleme, startul în competiţii după un an și jumătate de pauză fiind dificil, cu multe neprezentări, multe grupări fiind, în continuare, dezorganizate , iar obligativitatea efectuării de teste anti-covid pentru a juca este ”prea mult” pentru unele echipe.

Deja, una dintre echipele comunei Brazi – comunitate bogată, dar fără multe ”oportunităţi” fotbalistice- se retrage (din Superliga B1), iar mai jos, în Liga B, sunt aproape jumătate din meciurile primei runde, amânate, nedisputate sau neprogramate!

Și în Superliga B au fost două echipe care nu s-au prezentat, ”întâmplător” acestea fiind exact cele fără puncte – Cocoștești și Ologeni.

Iată tabloul ”încercării” fotbalului judeţean de a reporni cu toate eșaloanele la drum în sezonul 2021 – 2022:

Superliga B, etapa 5

Avântul Tomșani – Viitorul Puchenii Mari 4-1

AS Gherghiţa – AS Starchiojd 3-0

Știinţa Albești – Carpaţi Sinaia 3-6

CS Scorţeni Bordeni – Progresul Bucov 7-2

Sportul Câmpina – Olimpia Cireșanu 3-3

Triumf Poiana Câmpina – Petrolul Ologeni 3-0 (oaspeţii au anunţat că nu se prezintă)

Brădetul Ștefești – Real Rio Cocoșești 3-0 (neprezentare)

Unirea Teleajen – CSO Mizil amânat.

Superliga B 1 Est, etapa 2

CSO Măgura Slănic – Flacăra Mălăiești 0-1

CS Brazi – Tineretul Gura Vitioarei – nedisputat

Petrosport (Prahova Tg. Vechi) – AS Pleașa 3-4

Gloria Vâlcănești – Viitorul Cosminele 3-1

Stejarul Goruna – Progresul Drăgănești 2-1

Luceafărul Drajna – CS Valea Călugărească 2-2

Progresul Aluniș – Viitorul 2018 Ceptura 1-0

Superliga B 1 Vest, etapa 2

Viitorul Predești – Olimpia Comarnic 0-1

Spicul Poienarii Rali – AS Tg. Vechi Stăncești 2-3

Unirea Cocorăștii Colţ – Viitorul P. Burchii 3-1

AS Gorgota – CS Șotrile 1-2

Viitorul Ariceștii Rahtivani – Prahova Nedelea 1-3

CS Șirna Varniţa – Flacăra Filipeștii de Târg 3-0

Prahova Tinosu – Avîntul Măgureni – nedisputat

Asistentul medical nu a prezentat dovada unui test Antigen sau a unui vaccin

Liga B Est, etapa 1

Victoria Fântânele – Steaua Sângeru 8-0

Șoimii Apostolache – Viitorul Iordăcheanu 0-4

Rapid Sălciile – Viitorul Fulga 6-2

Progresul Coslegi – Recolta Dumbrava 5-1

Unirea Lacu Turcului – Viitorul Pantazi 3-3

Vulturul Zănoaga – Voinţa Vadu Părului nedisputat

Oaspeţii nu s-au prezentat la joc

ACS Șoimii Ciorani – Progresul Boldești Grădiștea

Nedisputat, echipa oaspete nu a prezentat dovada testării rapide antigen sau a vaccinării.

Liga B Nord, etapa 1

Voinţa Măgurele – Avântul Bertea nedisputat

AS Strachiojd 2 – CSO Băicoi 2 (Tufeni) nedisputat

Voinţa 2009 Gornet – Tirana Homorâciu nedisputat

Sportul Valea Cucucului – Viitorul Bughea 1-4

Victoria Olteni – Speranţa Chiojdeanca 5-1

AS Podenii Vechi – Real Boys Vălenii de Munte 0-3

Unirea Valea Dulce – a stat

Liga B Vest, Etapa 1

CS Scorţeni Mislea – Voinţa Adunaţi 2-1

Progresul Proviţa de Jos – AS Potigrafu 5-3

Arizona Zalhanaua – Unirea Brătești 3-0

AS Pușcași – Viitorul Proviţa de Sus nedisputat

A fost etapă în Superligă

La mijlocul acestei săptămâni, fotbalul judeţean a programat meciuri într-o singură întrecere, cea a Superligii, care cu acest prilej și-a ”epuizat” rundele intermediare din acest an, de acum încolo urmând să se joace doar în weekend-uri. CS Blejoi II este pe primul loc cu 12 puncte din tot atâtea posibile, urmată de Triumf Poiana Câmpina – 10 puncte și Brădetul Ștefești (9 puncte, din doar 3 meciuri). Rezultatele înregistrate în etapa intermediară au fost următoarele:

Progresul Bucov – CS Blejoi II 0-1

CSO Mizil – Carpaţi Sinaia 2-2

Real Rio Cocoșești – AS Gherghiţa 1-4

Petrolul Ologeni – Brădetul Ștefești 0-3

Viitorul Puchenii Mari – Triumf P. Câmpina 0-1

AS Starchiojd – CS Scorţeni Bordeni 3-0

Olimpia Cireșanu – Avântul Tomșani 4-3

Unirea Teleajen – Sportul Câmpina amânat pentru miercuri, 8 septembrie.

Două amânări în primul eşalon judeţean

Astăzi și mâine are loc și runda cu numărul 5 din Liga A Prahova, două dintre partide, AS Strejnic – Păulești, respectiv CSC Berceni – Tricolorul Breaza fiind amânate la solicitarea echipelor oaspete, care au mulţi jucători plecaţi în Italia, la EMF Champions League – Rimini, alături de campioana Prahovei la mini-fotbal, Chedra Tax. Cele două partide se vor juca la finele turului.

De remarcat ar fi duelul de la Băicoi, dintre cele două echipe care își desfășoară meciurile în această localitate, cu Athletic-ul lui Cristi Burlacu în revenire de formă, pe post de gazdă.

Iată programul etapei:

Astăzi, ora 11,00:

Atletic United – CSO Băicoi

Petrolistul Boldești – AFC Brebu

Ora 17,00:

CS Brazi – Tinereţea Izvoarele

AFC Bănești Urleta – CSO Teleajen Vălenii de Munte

Dminică, ora 11,00:

Voinţa Vărbilău – CS Cornu

CS Mănești 2013 – Unirea Urlaţi

CSC Măneciu – Petrolul 95

AS Strejnic – CS Păulești – amânat

CSC Berceni – Tricolorul Breaza – amânat