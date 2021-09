Violeta Stoica

La finalul lunii mai 2021, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă (USR-PLUS), anunța că pentru Lotul 2 al DN71 de la Târgoviște la Sinaia va fi reluată licitația pentru modernizarea acestui drum național, după ce procedura anterioară fusese anulată, din cauza neprezentării niciunui ofertant.

Și, ca să ne intre bine în cap, cel care mai ocupă încă funcția de șef al Ministerului Transporturilor a mai spus același lucru și ieri, pe pagina sa de Facebook:

„Ce s-a mai întâmplat zilele acestea la Transporturi: am lansat licitația pentru modernizarea DN71 Târgoviște-Sinaia. Acest sector al drumului național are o lungime de 58,8 km, iar proiectul presupune construirea a 14 poduri noi și reabilitarea altor 8. În plus, modernizarea include 2 noi pasaje și 2 parcări de scurtă durată. Investiția este evaluată la peste un miliard de lei, iar banii vor veni din fonduri europene. Ca termene, sunt prevăzute maximum 12 luni pentru proiectare și cel mult 24 de luni pentru execuție. Ofertele se pot depune până pe 4 noiembrie. Între București și Târgoviște, alternativa la DN71 va fi noul drum de mare viteză. În zilele următoare, CNAIR va desemna câștigătorul licitației pentru proiectarea viitoarei autostrăzi/viitorului drum expres”.

Este încă o promisiune pe care a apucat să o facă ministrul Drulă, pentru infrastructura rutieră din România.

DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia este unul dintre drumurile naționale prezentate de către autoritățile naționale drept alternative ocolitoare la circulația infernală de pe DN1. Punctul terminus, Sinaia, este singurul oraș de pe Valea Prahovei cu propria centură ocolitoare și, prin urmare, în interiorul căreia circulația autovehiculelor nu este asemeni celei din Comarnic, Bușteni sau Azuga, unde traficul devine insuportabil în perioadele de vârf.

Încă de acum 10 ani, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avut în vedere proiectul privind modernizarea DN 71 de la Bâldana și până la Sinaia, astfel încât acest drum național să poată deveni cu adevărat o variantă la circulația infernală de pe DN1 sau de pe DN1A.

Cei peste 100 de kilometri din DN71 au fost împărțiți în două tronsoane, primul – de la Bâldana la Târgoviște, iar cel de-al doilea – de la Târgoviște la Sinaia, mai puțin sectorul de drum de aproape șapte kilometri care străbate municipiul Târgoviște, acesta fiind administrat de către autoritatea locală.

Dacă de la Bâldana la Târgoviște se dorește lărgirea la patru benzi, pe tronsonul de la Târgoviște la Sinaia, drumul național DN71 va rămâne îngust, ceea ce ar putea să îngreuneze circulația care se presupune că ar urma să fie mai intensă dinspre București (inițial prin DN7) spre Târgoviște.

Deși pe raza județului Prahova este vorba doar despre opt kilometri din acest drum național, de la limita cu județul Dâmbovița și până la Sinaia, zona este una dintre cele mai dificile din punct de vedere al construcției, tocmai de aceea s-a optat – în zona serpentinelor, respectiv a muntelui Păduchiosu, spre orașul Sinaia – pentru o viteză de proiectare redusă la 15 kilometri pe oră și până la maximum 25 de kilometri pe oră, din cauza traseului accidentat.

În afara drumului propriu-zis, pe raza județului Prahova se află și un pod care traversează Valea Dorului, la Sinaia, construit în anul 1926 și consolidat în 1976, în lungime totală a suprastructurii de 55,6 metri. Și acesta va intra în modernizare, după începerea lucrărilor, fără însă a se întrerupe circulația în perioada execuției.

Deocamdată, însă, procedura de achiziție este doar la început. Și, ca de obicei, când vine vorba despre licitațiile din România, se știe data de lansare, dar nu și cea finală, de parafare a unui contract.