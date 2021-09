Luiza Rădulescu Pintilie

În această seară, cu începere de la ora 18,00, lângă impunătoarele ziduri ale Bisericii “Sfântul Andrei” din Poieşti, pe o inedită scenă deschisă sub bolta cerului de început de septembrie şi atât de aproape de lumina sfântului altar, va avea loc cea de-a doua ediţie a unui festival şi el inedit: Festivalul poeziei scrise cu litere de tipar. Organizat în memoria unei poete – Clara Mărgineanu, plecată prea devreme să-şi scrie versurile în altă lume – de către firma BES România şi directorul acesteia, Martha Maria Mocanu,

cea care i-a fost aproape, în lupta cu o prea nemiloasă suferinţă, până în cele din urmă clipe ale vieţii – şi în colaborare cu Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploieşti, evenimentul s-a dovedit a fi de la cea dintâi ediţie unul al emoţiei, al prieteniei, al poeziei ca stare de spirit ce apropie inimile, păstrează amintirile şi le transformă în neuitări. Şi cu siguranţă la fel se va întâmpla şi cu ediţia din această seară, aşezată sub semnul mărturisirii făcute de Clara Mărgineanu – şi devenită titlu al unui festival gândit să continue atât timp cât versurile mai pot atinge suflete – că a învăţat să scrie , încă de la cinci ani, cu litere de tipar, continuând să scrie până la sfârşitul pământean “cu şuvoi de traumă uriaşă, bandajată în cuvinte de sânge”, dar şi cu “aripă de fluture să mângâie răni făcute cu piatră de ocară“, premonitoriu convinsă că în literele sale “zâmbeşte crâmpeiul de Rai născut în Iad şi o mirare albastră că viaţa, uneori, devine cuvânt.” Iar azi Clara Mărgineanu e… cuvânt!

Versurile sale sunt reunite, postum, în volumul “Dezmărginiri”, tocmai ieşit de sub tipar cu susţinerea financiară a aceleiaşi firme BES şi lansat oficial, în această seară, către cititori, în prezentarea celei care a îngrijit această ediţie – Petronela Luminiţa Tucă. Oameni apropiaţi cărora le-a dedicat poemul “Alb pentru prieteni“, rugându-i să nu se îngrijoreze dacă într-o zi “poeţii tac”, îi vor aduce, la rându-le, un cald omagiu, purtând în veşminte ori în însemne aşezate la vedere alb – “culoarea luminii, a liniştii şi a limpezirii”, recitând şi cântând pe versurile sale , ori alăturând acorduri despre destin şi călătoria vieţii, sau despre îngerii din ceruri: Lamia Beligan, Adrian Beznea, Maria Mădălina Constantin, Radu Crăciunescu, Dana Florian, Maria Gheorghiu, Vanghele Gogu, Alin Horia Mânzat, Ovidiu Mihăilescu, Florin Nan, Loreta Popa, Felicia Popescu, Ioana Sandu, Cătălin Stepa, Alexandru Turcu. Vindecători întru duhovnicie şi puterea ştiinţei medicale, preotul Ioanin Chilan şi conferenţiarul doctor Nicolae Verga vor vorbi în mesajele lor despre ceea ce, multiplicând cumva exemplul Clarei Mărgineanu, înseamnă găsirea punctului de sprijin pentru nepierderea până în cel din urmă ceas a speranţei – fie că el se cheamă vers, rugăciune sau rezonanţa empatiei.

Emoţionant se anunţă a fi şi momentul în care vor fi anunţate rezultatele concursului de recitări organizat în cadrul festivalului, zeci de copii şi tineri din întreaga ţară, dar şi din Italia dând propria interpretare versurilor scrise de Clara Mărgineanu. Cu ediţia viitoare a festivalului, firma BES instituie şi o Bursă “Clara Mărgineanu” şi va organiza ateliere creative destinate celor pasionaţi de scrierea propriilor poezii. De asemenea, va fi prezentat un imn al festivalului, inspirat de versurile poetei plecate în “cerul rubiniu”, lansarea acestei provocări făcându-se încă din această seară. O seară pe care o va încheia zborul spre înalt al unui lampion însoţit de un crin alb, ca un “stop cadru pe clipa ce trece”, cum a scris într-un vers chiar Clara Mărgineanu, dar mai ales devenind, prin tot ceea ce înseamnă acest festival, cea mai frumoasă şi statornică neuitare la care poate nădăjdui un poet…