Pentru sute de prahoveni cărora norocul nu le-a surâs prea mult, începutul de toamnă a venit cu un dar mai mult decât folositor. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat o amplă acțiune de ajutorare în mai multe parohii prahovene, din satele Puchenii Moșneni, Puchenii Mari și Pietroșani din comuna Puchenii Mari, Nedelea din comuna Ariceștii Rahtivani, Poienarii Apostoli și Gorgota din comuna Gorgota, satul Bărcănești, satul Bâra din Balta Doamnei, satul Podu Văleni din comuna Poienarii Burchii, satele Șirna și Hăbud din comuna Șirna și satul Băltița din Mănești, constând în oferirea de încălțăminte nouă pentru 900 de persoane. Darurile au fost împărțite, la sfârșitul lunii august, prin intermediul preoților parohiilor din satele menționate, persoanelor care aveau nevoie de acest sprijin, potrivit organizatorilor donațiile realizate în cadrul acestei campanii intitulate „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” fiind în valoare de peste 100.000 de lei. În legătură cu această acțiune, Dănuț Prună- coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale- a ținută să specifice: “Am participat la această activitate social-filantropică într-o zi deosebită pentru Biserica Ortodoxă Romană, 31 august, ultima zi din anul bisericesc român, o zi pe care am vrut să o dedicăm sprijinirii aproapelui, să bucurăm cât mai multe persoane, după cum noi, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, ne-am obișnuit să fim mereu în mijlocul celor aflați în necaz. De data aceasta am reușit să bucurăm persoane din 12 parohii din județul Prahova. Am oferit 900 de perechi de încălțăminte, încălțăminte de care se vor bucura enoriașii din aceste parohii”. La rândul lor, doi dintre preoții din localitățile unde s-a desfășurat această campanie au ținut să menționeze: pr. Andrei Popescu, Parohia Nedelea – “Este o mare bucurie și binecuvântare pentru parohia Nedelea de a face parte și de a se implica în acest proiect dezvoltat de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale. Acest dar al voluntarilor este binevenit în comunitatea noastră mică, dar cu suflet mare, pentru că dar din dar se face raiul. Cu siguranță că persoanele care vor primi aceste daruri vor avea inimile pline de bucurie.”; pr. paroh Tănase Dănuț Nedelcu, Parohia Puchenii Moșneni – ”O activitate minunată făcută de oameni minunați, adică de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, care au poposit în biserica noastră prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a părintelui protopop Stroie Mihăiță. Noi, fiind o parohie din sudul județului, am fost desemnați să-i primim pe voluntari să vină în parohie și să împartă daruri preoților din protoieria Ploiești Sud, pentru enoriașii cu probleme financiare. A fost un gest minunat pentru că noi vom merge apoi pe la casele oamenilor și vom oferi aceste daruri. Nu înseamnă că îi îmbogățim, dar înseamnă dragoste. În aceste clipe când toate parohiile și toată țara sunt bulversate de ceea ce se întâmplă, să continui să mergi în casa omului și să-i arăți un semn de dragoste este binecuvântat și este minunat.”

La nivel național, de la începutul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat peste 300 de acțiuni, prin intermediul cărora au fost oferite diverse bunuri și alimente.