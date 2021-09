După încheierea perioadei de înscriere, 87 de echipe şi-au anunţat intenţia de a participa în noul sezon competiţional. Întrecerea programată a începe în intervalul 10-11 septembrie a fost structurată pe cinci categorii de vârstă, după cum urmează:

Juniori A (născuţi în/după 1 ianuarie 2003): AS Viitorul Comarnic, CS Cornu, CS Unirea Urlaţi, CSO Plopeni, CS Petrolul 95 Ploieşti, CS Valea Călugărească, CS HM Junior Câmpina 2007, AS Unirea Lacu Turcului, CS Brazi.

Juniori B(născuţi în/după 1 ianuarie 2003): CSC Măneciu, CS Blejoi, CS Ceptura, AS Filipeşti de Târg, CS Petrolul 95 Ploieşti, AS Tinereţea Izvoarele, AS Astra Ciorani, CS Păuleşti, ACS Viitorul Fortuna Breaza, AS Victoria Olteni, Progresul Draganesti, AS Viitorul Colceag.

Juniori C (născuţi în/după 1 ianuarie 2007): AS Akademika Ploieşti, ACS FC AC Toader Ploieşti (2 echipe), ACS Sportul Câmpina, CSO Tricolorul Breaza, CSO Mizil, AS Ştiinţa Albeşti, CS Câmpina, ACS Petrosport Ploieşti, CSM Ploieşti, ACS Petrolul 52 Ploieşti (2 echipe), ACS Petrolul Noua Generaţie, ACS Viking Pruszynski, AS Savi Sport Ploieşti, AS Atletic United Ploieşti, CS Valea Călugărească, AS Juniorul Şirna, CS Blejoi, CS Montana Valea Doftanei, ACS Băicoi, AS Victoria 2021 Floreşti, AS Tg. Vechi Stănceşti.

Juniori D (născuţi în/după 1 ianuarie 2009): ACS Sportul Câmpina, AS Viitorul Cormarnic, ACS AS FC Toader Ploieşti (2 echipe), CSO Tricolorul Breaza, AS Ştiinţa Albeşti, ACS Şoimii Ciorani, ACS Petrosport Ploieşti (2 echipe), CSM Ploieşti, AS Olimpia Comarnic, ACS Petrolul 52 Ploieşti (3 echipe), ACS Petrolul Noua Generaţie, ACS Viking Pruszynski, CSO Plopeni, AS Atletic United Ploieşti, CSO Mizil, AS Voinţa Vărbilău, AS CS Petrolul 95 Ploieşti, ACS HM Junior Câmpina 2007 (2 echipe), AS Juniorul Şirna, Viitorul 1948 Poienarii Burchii, ACS Panacea FT Măneciu, CS Montana Valea Doftanei, AS Ştiinţa Poienarii Burchii, CS Brazi.

Juniori E (născuţi în/după 1 ianuarie 2011): AFC Astra Ploieşti, CSO Tricolorul Breaza, CS Câmpina, ACS Petrosport Ploieşti, CSM Ploieşti, ACS Petrolul 52 Ploieşti, ACS Petrolul Noua Generaţie, ACS Viking Pruszynski, AS Savi Sport Ploieşti, AS Atletic United Ploieşti, ACS HM Junior Câmpina 2007, AS Ştiinţa Albeşti, ACS Panacea FT Măneciu, CS DP Petrolul Băicoi.

Şedinţă cu echipele de la acest nivel de vârstă: luni, 6 septembrie, pe categorii de vârstă: juniori A – ora 14.00, juniori B – ora 14.30, juniori C – ora 15.00, juniori D şi E – ora 15.30.