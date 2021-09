N. D.

Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, la nivelul județului au loc o serie de campanii care au drept scop reducerea incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate. Astfel, până la sfârșitul acestui an, acțiuni în acest sens vor fi derulate la angajatori din mai multe domenii de activitate, respectiv: construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, protecţie şi pază, depozite, service/spălătorii, comerţ şi lanţuri de aprovizionare, notariate, birouri de avocatură şi birouri de arhitectură. Conform reperezentanților instituției, munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, din cauza consecinţelor sociale şi economice grave pe care le produce. Mai exact, s-a menționat că munca nedeclarată are efecte negative pe termen scurt, dar, mai ales, pe termen lung, atât pentru individ, cât şi pentru societate, precum şi pentru bugetul de stat, existând o relaţie interdependentă între plata contribuţiilor sociale şi a impozitelor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială. În context, într-un comunicat transmis de ITM Prahova se precizează că persoana care prestează munca nedeclarată nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului, uneori fiind amânată zile în şir sau chiar luni; este lipsită de protecţie socială, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de prestaţii din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de şomaj, cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi cele provenite din bugetul consolidat, nu acumulează vechime în muncă, iar asta îi va afecta dreptul la pensie etc. Despre rolul acestor campanii, reprezentanţii ITM au mai precizat: ”Obiectivele acestei campanii sunt: identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca atât a copiilor cât şi a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă etc. Astfel, pentru creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale, dar şi pentru preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va transmite angajatorilor din domeniile amintite scrisori de informare, în scop preventiv, cu recomandarea de a consulta şi de a respecta integral legislaţia în domeniul relaţiilor de muncă. Menţionăm că această campanie este parte a Planului de măsuri realizat de Inspecţia Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de activitate menţionate anterior.