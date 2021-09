Nicoleta Dumitrescu

Pe cât s-a bucurat Florin Cîțu că a ajuns și lider de partid, grație echipei sale câștigătoare și sprijinului prezidențial, pe atât de mult foștii parteneri de guvernare, dar mai ales cei din PSD, îl văd acum pe acesta drept o pradă din care să muște cu atât de multă putere încât premierul, de durere, să cedeze inclusiv Palatul Victoria.

A fost multă luptă pe putere în interiorul PNL, în ultima perioadă, iar ceva asemănător este inclusiv între Cioloș și Barna, dar asta nu înseamnă că, gata, s-a terminat, săbiile sunt puse în teci, armatele se retrag și se pun cu toții, din nou, la aceeași masă, după ce se pupă, se îmbrățișează și se bat pe umăr, reciproc, prietenește ! Nici vorbă! Parcă alegerile de la PNL și USR PLUS le-au făcut poftă de război aproape la toți politicienii, care mai de care văzând în fața ochilor doar propria variantă de a-l învinge pe celălalt ca să câștige el!

Cei de la USR PLUS, de pildă, nici nu concep să refacă mariajul abia destrămat al coaliției de la guvernare, până nu vor vedea alt premier, în afară de Cîțu. Cât îi privește pe social-democrați, și ei au venit, ieri, cu propria variantă a ieșirii din criză, zic ei, a României. Și anume alegeri anticipate, anunțul fiind făcut chiar de către liderul partidului, Marcel Ciolacu, convins fiind că aceasta este singura soluție, în momentul de față, dat fiind faptul că o altă coaliție care să guverneze în continuare nu se mai poate reseta sau crea, dat fiind spiritul de frondă între PNL și USR PLUS. Iar ca să demonstreze că social-democrații sunt din alt aluat, tot ieri, Sorin Grindeanu, în calitate de prim vicepreședinte al partidului, a anunțat că partidul său a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu!

Prin urmare, politica, din nou, fierbe! Ca și când în țară ar fi fost până acum liniște totală și doar un pic de antren îi mai lipsea. Așa, ca să fie și un pic, cât de mic, de zgomot!

Pandemie? Valul patru? Paturi pe culoarele secțiilor spitalelor Covid? Poate doar la televizor, iar imaginile să fie derulate fără sonor, ca să nu se vadă din ce localități ale României este vorba! Pâinea este mai scumpă, iar la toate alimentele de bază au mai fost adăugați 99 de bani sau 1 leu? Poate să vadă acest lucru doar aceia care fac zilnic piața, nu cei care care iau masa la cantina Parlamentului! Facturile la utilități sunt duble? Asta văd doar cei care care pun pe hârtie ce le mai rămâne după ce iau amărâta de leafă!

Ieri, astăzi, partidele celebrează, uitându-se în calendar, un an de când primarii, consilierii locali și județeni pe care i-au avut pe liste, la alegerile locale de anul trecut, au depus jurământul în funcție, după ce voturile alegătorilor au fost de partea lor.

S-a schimbat, așa cum au promis, în bine, ceva? Prea puțin, iar vina este aruncată tot pe pandemie, pe criza economică și cea sanitară, ca și când criza politică, ajunsă acum la apogeu, ar fi atât de insignifiantă încât lupta pentru putere între cei aflați la putere nici că se mai pune. Iar după cum se vede, România are parte, din nou, de politicieni care se gândesc doar la ei, la propriile interese și funcții, ignorând adevăratele priorități, presupusa rezolvare pentru ieșirea din criză fiind tot un tertip al cărui căștig să fie tot al lor!