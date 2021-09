Handbal Junioare 2: CSM Ploiești – CSȘ Ploiești 50-25 (22-11, 28-14)

George Marin

Meciul junioarelor II ale echipelor ploieștene CSM și CSȘ nu a oferit ceva ieșit din comun nici în ceea ce privește spectacolul, nici în ceea ce privește valențele tehnice. A fost un joc stăpânit clar și consecvent, sub toate aspectele, de CSM. Scorul vorbește de la sine. Din partea CSȘ-ului, portarul Raluca Neacșu s-a străduit să pareze cât de multe aruncări, dar ea s-a găsit de mult prea multe ori singură în fața contraatacurilor adverse (cam o treime din golurile marcate de CSM), coechipierele sale neluând absolut deloc în seamă ideea de repliere. Așadar, evenimentul sportiv nu ar fi avut niciun istoric dacă finalul nu ar fi fost „colorat” cu un cartonaș roșu (descalificare), urmat de cel albastru (raport disciplinar suplimentar) acordate antrenorului CSȘ-ului de către cuplul brașovean Alexandra Bălțat – Barbara Șandor. Și poate că nu ar fi trebuit să fie singurele cartonașe acordate…

Pe scurt, aproape de final (min. 56:16), antrenorul Nedelcu a reclamat o agresiune (un cot aplicat în gură) asupra jucătoarei sale Daria Radu, aflată în apărare. Cum infracțiunea nu putea fi perfect vizibilă din rândurile de jos ale tribunei din partea opusă, ea putea fi observată de arbitrul aflat la poartă, jucătoarea de la CSȘ căzând în semicerc și ținându-se cu mâna de gură. De altfel, una din camerele video aflate în sală (probabil ale cluburilor) ar fi putut avea un unghi potrivit. Cum nu s-a fluierat nimic, jocul a continuat, la fel și protestele, Nedelcu arătând, de această dată, și spre banca CSM-ului, unde antrenorul secund, Cristian Roșu, era foarte ocupat să arunce cu apă într-un susținător al CSȘ-ului care coborâse din tribună până aproape de banca tehnică (stewarzi, pe undeva, cumva?) și care îi reproșa ceva antrenorului pe un ton mai vehement.

Aproape imediat, totul a luat foc instantaneu, în decurs de secunde, la penalitatea acordată în favoarea CSM-ului, un „7 metri” transformat de portarul Bianca Voicilă, venită de pe banca de rezerve special pentru a executa aruncarea, în partea secundă a meciului poarta echipei sale fiind apărată de Ioana Săvulescu. Alte proteste, de această dată fiind adresate băncii tehnice adverse, au venit din partea antrenorului Nedelcu, care a considerat drept sfidătoare această acțiune, una fără vreo opreliște regulamentară, dar care încalcă anumite legi nescrise ale handbalului. Situația a fost gestionată de jumătatea mai experimentată a cuplului de arbitri, Alexandra Bălțat, care a prezentat cartonașele menționate mai sus drept în ochii antrenorului Nedelcu (acesta a primit o suspendare de cinci etape, în urma şedinţei Comisiei de Disiciplină, de marţi).

Iată cum un meci care curgea liniștit a fost jenant „colorat” nu numai de cartonașele arătate de arbitri, ci și de orgolii, de nervi, de agitație nefirească și de lipsă de respect față de adversari, față de spectatori și, nu în ultimul rând, chiar față de tinerele sportive care au avut în față asemenea nefericite exemple!

CSM: B. Voicilă (1 gol marcat), I. Săvulescu – A. Iordache (13), D. Roșu (7), D. Ilie (6), A. Niță (5), A. Mihai (5), A. Radu (4), A. Toma (3), A. Popescu (2), C. Blidaru (2), A. Grigore (2), T. Stere, B. Gheorghe. Antrenori: Geta Opincariu, Cristian Roșu.

CSȘ: R. Neacșu, M. Rădoi – A. Precupețu (7), D. Radu (6), B. Ioniță (5), V. Toader (4), E. Dițu (1), A. Lazăr (1), G. Iordache (1), B. Bratu, I. Mirea, Șt. Machita, G. Mihalache, D. Moise, A. Rândunică. Antrenor: Andrei Nedelcu.

În aceeași serie: CSO Mizil – CSȘ Tulcea 43-38 (12-12, 31-26).

În clasament: CSM are 4,5 puncte (locul 2), CSȘ are 4 puncte (locul 4), iar CSO Mizil are 3,5 puncte (locul 5).

Etapa următoare programează partidele: CSȘ Tulcea – CSM Ploiești, CSȘ Ploiești – CSȘ Slobozia și CSȘ 1 Constanța – CSO Mizil, toate la data de 17 octombrie.