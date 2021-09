Partida dintre CSO Plopeni și Petrolul Ploiești, programată să se desfășoare astăzi, 1 septembrie, de la ora 16.30, în cadrul Turului 3 al Cupei României, se va disputa fără spectatori, conform unei adrese trimisă, ieri , de către clubul organizator!

Accesul publicului nu este permis in incinta stadionului „Gheorghe Șilaev”, arena din Plopeni neavând acceptul Jandarmeriei și al ISU pentru a putea primi suporteri în tribunele sale!

Astfel, elevii lui Nae Constantin vor fi privați de suportul fanilor, dar statutul de ”mare favorită” nu îl poate lua nimeni, diferența dintre cele două loturi, al Plopeniului, respectiv al Petrolului, fiind imensă, la prima vedere.

Apoi, miercuri, 8 septembrie, vor avea loc partidele din turul al patrulea al fazei naționale a Cupei României, sezonul 2021-2022, iar ultima calificată în acest tur al competiţiei va fi desemnată așadar după meciul CSO Plopeni – ACS Petrolul 52.

Astfel, dacă Petrolul va respecta calculele hârtiei (chiar dacă se pare că va aborda meciul cu rezervele) și se va califica, atunci va merge la Brăila, pentru un duel cu Dacia Unirea, duel care s-a petrecut, fără emoții, și în campionat (scor 4-0 la Ploiești). În schimb, dacă CSO Plopeni se va califica din turul 3, atunci meciul va fi CSO Plopeni – AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, cu echipa prahoveană gazdă.

Programul meciurilor din turul 4, stabilit de Departamentul Competiții în baza criteriului geografic, este următorul:

FC Unirea Dej – CS Minaur Baia Mare

ACS CAO 1910 – AS FC Universitatea Cluj

ACS Şomuz Fălticeni – CS Aerostar Bacău

ACS Huşana Huşi – ACSM Politehnica Iaşi

CS Şoimii Lipova – Politehnica Timişoara

CSM Reşiţa – SC FC Ripensia Timişoara

AFC Odorheiu Secuiesc – AFC Hermannstadt

ACS SR Municipal Brasov – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

CS Hunedoara – CSC 1599 Şelimbăr

ACSO Filiaşi – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

ACS Unirea Bascov – CSM Slatina

CS Tunari – CS Concordia Chiajna

AFC 1919 Dacia Unirea Brăila – ACS Petrolul 52/CSO Plopeni*

ACS Recolta Gheorghe Doja – AS FC Buzău

CS Năvodari – AFC Unirea 04 Slobozia

AFC Dunărea 2005 Călăraşi – AFC Astra