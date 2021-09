• Florin Cîțu are în continuare sprijinul lui Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru

• Moțiunea de cenzură USR-PLUS și AUR, blocată

Ieri, președintele Klaus Iohannis a discutat cu premierul Florin Cîțu, la Palatul Cotroceni, despre criza din Coaliție. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Digi24, Președintele i-ar fi transmis premierului că are în continuare sprijinul său pentru a rămâne în funcție.

Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o oră și a avut loc în contextul în care ruptura dintre USR PLUS și PNL pare ireversibilă.

Coaliția de guvernare este pe punctul de a se destrăma, după ce Florin Cîțu l-a demis săptămâna trecută pe ministrul justiției, Stelian Ion, iar partenerii din USR PLUS au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului, alături de AUR.

Tot ieri, moțiunea de cenzură a USR-PLUS și AUR a fost blocată ieri în Birourile Permanente ale Parlamentului. PNL a cerut o amânare de două săptămâni, fiind susținut de UDMR, însă la vot nu a fost cvorum, doar 9 parlamentari pronunțându-se pentru. PSD s-a retras din ședință. Ulterior și liberalii au plecat astfel încât nu s-a putut stabili calendarul moțiunii, potrivit Hotnews.

„Noi nu vrem să arbitrăm între cele două tabere”, a spus pesedistul Lucian Romașcanu.

PNL a cerut termen de două săptămâni pentru verificarea semnăturilor, lucru pentru care au votat liberalii susținători ai lui Florin Cîțu și UDMR. Minoritățile s-au abținut.

Ludovic Orban nu a participat nici el la vot. Astfel din cei 18 parlamentari aflați în sala doar 9 au votat pentru, insuficient pentru a valida cererea PNL. Birourile permanente reunite au respins, ieri, solicitarea PNL privind verificarea semnăturilor de pe moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, dar aceasta nu a putut fi pusă pe ordinea de zi din cauza lipsei cvorumului, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Şedinţa urmează să fie convocată din nou.