* Premierul Florin Cîţu: Am trimis preşedintelui României cererea de revocare din funcţie a ministrului Justiţiei

* Lucian Bode- desemnat ministru interimar la Justiţie

*USR PLUS a anunţat că va susţine o moţiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu

* Liderul PSD, Marcel Ciolacu: Două soluţii pentru USR PLUS – ieşiţi de la guvernare sau semnaţi moţiunea de cenzură a PSD

UPDATE:Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind revocarea lui Stelian Ion din funcţia de ministru al Justiţiei, potrivit Agerpres. De asemenea, şeful statului a semnat decretul privind desemnarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, ca ministru interimar al Justiţiei.

În această dimineaţă, premierul Florin Cîţu a anunţat că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din funcţie a ministrului Justiţiei, Stelian Ion.”Am luat o decizie necesară. Acum câteva minute am trimis preşedintelui României cererea de revocare din funcţia de ministru al Justiţie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta în Guvernul României miniştri care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care nu a reuşit să se impună în coaliţie, nu a reuşit să îşi ducă la bun sfârşit proiectele. De exemplu, desfiinţarea Secţiei Speciale, care nici după opt luni de mandat nu a fost desfiinţată”, a afirmat Cîţu, într-o declaraţie de presă susţinută aseară la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.Cîţu a adăugat că „a bloca activitatea Guvernului doar pentru că nu eşti de acord să dezvolţi comunităţile” reprezintă o încălcare a mandatului dat de Parlament prin programul de guvernare. Premierul a mai spus că nu va permite ca poporul român „să fie şantajat”.”Nu mai accept pe nimeni în Guvern care să şantajeze. Pe nimeni care să nu înţeleagă că noi, aici, nu vorbim despre primari, ci vorbim despre comunităţi şi despre interesul cetăţenilor. România trebuie dezvoltată. Doar pentru că colegii noştri de coaliţie de la USR PLUS nu au foarte mulţi primari nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit. Îmi asum această decizie. Biroul Politic Naţional al PNL a asumat acest proiect de investiţii, care nu este PNDL 3. Este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României, după 30 de ani”, a precizat premierul.Cîţu a menţionat că va propune la Justiţie un ministru interimar care va înţelege „prioritatea zero a investiţiilor” în România.”Îmi doresc ca partenerii noştri de coaliţie, USR PLUS, să aibă înţelegerea, responsabilitatea să nu aleagă ieşirea de la guvernare, aşa cum comunică de azi dimineaţă pe diverse canale. Această coaliţie este datoare să livreze reforme pentru români. Vă asigur că această guvernare continuă şi că vom depăşi şi acest moment, pentru că interesul public, interesul românilor este mai presus de interesul unui om politic”, a declarat prim-ministrul.

La rândul său, USR PLUS anunţă că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că „a aruncat ţara în criză” politică.”USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu”, se arată într-un comunicat al USR PLUS, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern în vederea continuării reformei din justiţie.”Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu”, precizează USR PLUS.Biroul Naţional a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ieri reprezentanţilor USR PLUS să iasă de la guvernare sau să semneze moţiunea de cenzură a social-democraţilor.”Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar două soluţii: ieşiţi de la guvernare sau semnaţi moţiunea de cenzură a PSD! Ambele variante înseamnă vot în Parlament! Vreţi să contaţi măcar acum?! Atunci ne vedem în plen, la vot!”, a scris Ciolacu pe Facebook, potrivit Agerpres.Liderul social-democrat spune că „aceşti incompetenţi aruncă din nou România într-o criză politică majoră doar pentru interesele lor”, când românii „plătesc facturi duble la energie şi gaze, iar preţurile au luat-o complet razna”.Declaraţia a fost transmisă în contextul în care şedinţa de guvern fusese suspendată ,reluându-se aseară târziu.