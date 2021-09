Violeta Stoica

Explozie de firme la licitația lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru construirea autostrăzii Ploiești (Dumbrava)-Buzău, parte a A7, drumul de mare viteză care ar trebui să lege sudul României de nordul țării.

Nu mai puțin de 39 de ofertanți au depus documentația solicitată prin caietul de sarcini de CNAIR, la termenul limită, respectiv 16 septembrie: 13 pentru lotul Dumbrava – Mizil, 12 pentru lotul Mizil-Pietroasele și 14 pentru lotul Pietroasele-Buzău.

Compania de drumuri a făcut publice, joi seară, numele ofertanților pentru fiecare lot în parte. Cele mai multe dintre firmele participante la licitație nu sunt din România, nici măcar din Uniunea Europeană, ci provin din Turcia.

Astfel, pentru lotul 1, aferent sectorului de la Dumbrava la Mizil, s-au înscris în bătălia pentru câștigarea contractului Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU SA (lider de asociere) – BERTONI CONSTRUCT SRL – ACVATOT; Asocierea BOG’ART SRL (lider de asociere) – TANCRAD SRL – COSEDIL SRL; Asocierea YDA INSAAT SANAYI VE TICARET (lider de asociere) – NESS PROIECT EUROPE SRL – ALPENSIDE SRL; Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (lider de asociere) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI; WEBUILD SPA; Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA (lider de asociere)- PIZZAROTTI SA – RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL; KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; Asocierea DOGUS INSAAT VE TICARET A.S (lider de asociere) – CONCELEX SRL; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider de asociere) – FERNAS INSAAT ANONIM SIRKETI; Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.) și LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. Pentru lotul 2, aferent sectorului de la Mizil la Pietroasele, au depus oferte Asocierea SC CONI SRL (lider de asociere) – TRACE GROUP HOLD PLC; Asocierea SC BOG ART SRL (lider de asociere) – TANCRAD SRL– COSEDIL SPA; Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider de asociere) – BERTONI CONSTRUCT SRL – ACVATOT SRL; SC STRABAG SRL; Asocierea YDA INSAAT SANAY VE TICARET AS (lider de asociere) – NESS PROIECT EUROPE SRL – ALPENSIDE SRL; Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (lider de asociere) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.; Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider de asociere) – FERNAS INSAAT ANONIM SIRKETI – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.; TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION Co., Inc.) și LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Pentru lotul 3 – sectorul Pietroasele –

Buzău, au depus oferte Asocierea YDA INȘAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET (lider de asociere) – NESS PROIECT EUROPE – ALPENSIDE; Asocierea CONSTRUCTII ERBASU (lider de asociere) – BERTONI CONSTRUCT – ACVATOT; Asocierea – DANLIN XXL (lider de asociere) – HYDROSTROY AD – VDH AD (VODSTROI 98 AD); Asocierea DRUM ASFALT (lider de asociere) – ILGAZ INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI – OPR ASFALT – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS – TRAMECO; Asocierea Nurol Insaat ve Ticaret A.S. (lider de asociere) – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S.; Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.; Asocierea DOGUS INSAAT VE TICARET A.S (lider de asociere) – CONCELEX; IMFALT YOL YAPI SANAYI TICARET A.S.; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider de asociere) – FERNAS INSAAT ANONIM SIRKETI; Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.); Trace Group Hold și LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Autostrada Ploiești (Dumbrava) – Buzău ar urma să aibă o lungime de 63 km, șase noduri rutiere, 160 de hectare de perdele forestiere, 42 de poduri și pasaje, precum și patru spații de servicii moderne, dotate și cu stații de încărcare electrice.