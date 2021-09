În umbra granzilor vremii, cel puțin 10 cluburi iubite de generații întregi și cu rezultate în fotbalul nostru pot sărbători anul acesta centenarul. Firește, unele reorganizate, reînființate și în alte forme, Astra, echipă plecată din Ploiești, ”în acte”, la Giurgiu, fiind una dintre ele.

Se împlinesc 100 de ani de fotbal, cu legendele și dramele care fac fotbalul inegalabil în comunitățile lor! Pentru unele, 2021 e un an amar, pentru altele e tocmai prilej de renaștere.

Pentru Astra, sărbătoarea are gust amar, cu clubul în degringoladă și retrogradat în Liga 2 după sezoanele fantastice din cupele europene și titlul de campioană! În fapt, la 7 septembrie 1921 s-a înființat CS Astra-Română, în județul Prahova. Devenită Astra Română, Colombia sau Danubiana, înainte de a fuziona cu Petrolul, în 2003. Apoi, reapare în fotbal, pe locul celor de la Internațional Pitești, în anul 2005, retrogradează, se transform în CSM FC Ploiești, FC Ploiești, din nou Astra Ploiești, iar din 2012 a devenit Astra Girgiu și a mutat, implicit, locul de reședință, reușind câteva performanțe absolute notabile: un titlu de campioană, 2 Supercupe, o Cupă a României, 3 finale de Cupă pierdute, o primăvară europeană, două calificări în grupele Europa League și eliminarea unor echipe precum Lyon sau West Ham (de două ori!) în traseul European.

Alte cluburi care sărbătoresc centenarul sunt:

– la Hunedoara, CS activează în Liga 3, dar din 2022 se va numi iarăși Corvinul. Asta pentru că anul acesta, Corvinul Hunedoara de poveste împlinește 100 de ani! Aniversarea a fost sărbătorită cu un meci al legendelor, pe 4 septembrie, la care au fost prezenți foștii idoli ai tribunelor hunedorene Rednic, Văetuș, Gabor sau Lucescu, alături de foști internaționali români. Cea mai bună performanță a Corvinului a fost locul 3 în primul eșalon, 1981/82.

Județul Hunedoara are însă cel puțin… trei centenare în fotbal pentru 2021! Chiar dacă nu la nivelul istoric al Corvinului, CSM Deva e azi tot în Liga 3. Fondată sub denumirea Mureșul, rebotezată Minerul, Explorări, Cetate, Vega sau chiar Corvinul! Performanța istorică: locul 4 în Liga 2, sezonul 1973/74. Aflată ceva mai jos, în L4, CSM Mihai Viteazu Vulcan a fost fondată Minerul în 1921 și a reușit de patru ori să iasă din fotbalul județean.

– unul din cele mai vechi cluburi românești, deși fără să activeze pe prima scenă, Unirea Dej trăiește la centenar revirimentul! A revenit în Liga 2 cu unul din cei mai tineri antrenori de pe continent în fotbalul profesionist, Dragoș Militaru.

La vest de Cluj, Bihorul Beiuș se mândrește cu tradiția începută la 7-8 iulie 1921, prin crearea echipei Aurora, devenită Gloria, Tricolorul și Bihorul. Deși activează în prezent la județ, a promovat în Liga 3 și a jucat acolo începând cu 1978, 1985 și 2004. Printre jucătorii notabili promovați, Dumitru Ile și Remus Ganea.

– Fondată ca CFR Pașcani, echipa din Moldova este azi CSM Pașcani și joacă în Liga 3. A promovat în 5 rânduri din L3 în L2 și a jucat sferturile de finală ale Cupei României 1977/78. Sărbătorirea centenarului a fost pe 31 iulie, alături de foste glorii, printre care și Viorel Sălceanu, mijlocașul lui Dinamo din anii ’60-’70.

– Povestea pasiunii violet de la Poli Timișoara a început pe 4 decembrie 1921. Echipa studențească, inițial în umbra Ripensiei și Chinezului, a devenit apoi un reper al întregului fotbal românesc. De două ori câștigătoare a Cupei României, de două ori vicecampioană națională și participantă în cupele europene!

Olimpia Satu Mare, azi în L4, a avut diferite denumiri și a jucat 7 sezoane pe prima scenă. Finalistă a Cupei României 1978, se mândrește cu o pleiadă de jucători importanți care i-au îmbrăcat tricoul, plecând de la Both și Fabian, Ritli și Prodan, până la Martin Tudor și Gardoș.

Patru echipe dispărute

Alte 3 echipe ar fi putut sărbători centenarul în 2021, dar au dispărut de-a lungul vremii. Este vorba de Mureșul Târgu Mureș, fondată SS Mureș în 1921, apoi CFR Mureș și CS Mureșul, ba chiar Voința ulterior. Cea mai mare performanță a fost atinsă în 1924, semifinalele primei divizii (se juca sistem turneu în faza finală). În 1964, clubul a fuzionat cu ASA Târgu Mureș.

CFR Arad a fuzionat cu Gloria Arad și a devenit vicecampioană în această formulă, în 1924. Apoi, cele două s-au separat. CFR a continuat în eșaloanele inferioare. A fuzionat apoi cu Vagonul Arad, revenind la identitatea proprie în 1978 pentru a se desființa în 1985.

Cel mai vechi club din județ, AS CFR Brașov s-a desființat în 2013, după 93 de ani de activitate. A activat în primul eșalon în sezonul 1937/38.

CSM Câmpia Turzii nu s-a mai înscris la startul acestui sezon, în ciuda tradiției îndelungate și cu performanțe a fotbalului din localitate, începând cu 1921, prin Industria Sârmei. Care în anii ’50 a debutat în primul eșalon iar în 1956 juca finala Cupei României!