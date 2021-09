Activ Prahova Ploieşti – CSM Corona Braşov 22-24 (13-14)

Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploieşti a suferit cea de-a doua înfrângere din actuala ediţie a Diviziei A, Seria A, ambele fiind înregistrate în partide disputate pe teren propriu, în Sala „Olimpia”, cu principale rivale la promovare. În primul meci, jucătoarele pregătite de Gheorghe Irimescu, Robert Comendant şi Alina Dumitru au cedat cu fosta colegă din prima divizie, CSM Galaţi, pentru ca, ieri, în etapa a treia, să piardă duelul cu CSM Corona Braşov, care a ratat promovarea, în sezonul trecut, după turneul de baraj.

Echipa ploieşteană a fost mai mereu în urmărirea adversarelor, pe tabela de marcaj, iar Corona a reuşit să se desprindă decisiv pe final, obţinând o victorie importantă în privinţa cursei pentru promovare.

Pentru Activ au evoluat: I. Paraschiv, A. Dumitriu, C. Datcu – M. Arvatu 6 goluri, F. Ilie 5, D. Lăscăteu 4, R. Tabarcea 2, D. Dincă 2, C. Lăcătuş 1, F. Popescu 1, Z. Csavar 1, A. Panaite, A. Arvatu, E. Andriţa, C. Sandu.

La Corona au jucat: I. Ugran, R. Rădoi, D. Diaconu – A. Vacariu 11 goluri, F. Munteanu 5, J. Terzic 4, P. Moraru 2, C. Lăcătuş 1, A. Dumitraşcu 1, A. Păcurariu, V. Soreanu, M. Bărăbaş, G. Olaru, E. Voica, S. Darie.

În urma înfrângerii, Activ a rămas doar cu trei puncte, în vreme ce CSM Galaţi (care a bifat a treia victorie din trei partide, învingând, în deplasare, ieri, pe HCF Piatra Neamţ, scor 33-20) a ajuns la nouă puncte, fiind în fruntea ierarhiei, iar Corona Braşov a atins „borna” 7.

În etapa următoare, Activ se va deplasa pe terenul mult mai modestei ACS Spartac Bucureşti, meci programat joi, 30 septembrie, de la ora 19:30, în Sala „Iris” din Capitală. După aceea, competiţia se va întrerupe, a cincea etapă urmând să aibă loc pe 17 octombrie, când Activ se va confrunta, pe teren propriu, cu CSM Unirea Slobozia.