După Liga A, Superliga B și Superliga B 1 – cu cele două serii, la sfârșitul săptămânii acesteia se va relua și ultimul eșalon județean, Liga B, întrecere structurată în 3 serii, Asociația Județeană de Fotbal Prahova fiind prima care reușește să reia toate competițiile ”ca înainte de pandemie”!

În Liga B vor fi 3 serii- Est, Nord și Vest- și, indiferent dacă la început vor mai fi ”sincope” cu privire la formalități, câteva echipe fiind posibil să nu se prezinte la prima etapă, este extrem de important că majoritatea comunităților fotbalistice din județ au găsit puterea, resursele financiare pentru a face fotbal, din nou.

Iar o mare emulație s-a creat la nivel de copii și juniori, unde decizia de a se putea juca fără teste anti-covid, pentru minori, a făcut ca numărul echipelor înscrise în întrecerile AJF Prahova să se apropie de 80!

Iată, așadar ultimele grupări de seniori care vor relua întrecerea la județ:

Liga B Est, etapa 1

Victoria Fântânele – Steaua Sângeru

Șoimii Apostolache – Viitorul Iordăcheanu

Rapid Sălciile – Viitorul Fulga

Progresul Coslegi – Recolta Dumbrava

Unirea Lacu Turcului – Viitorul Pantazi

Vulturul Zănoaga – Voința Vadu Părului

ACS Șoimii Ciorani – Progresul Boldești Grădiștea

Liga B Nord

Voința Măgurele – Avântul Bertea

AS Strachiojd 2 – CSO Băicoi 2 (tufeni)

Voința 2009 Gornet – Tirana Homorâciu

Sportul Valea Cucucului – Viitorul Bughea

Victoria Olteni – Speranța Chiojdeanca

AS Podenii Vechi – Real Boys Vălenii de Munte

Unirea Valea Dulce – stă

Liga B Vest

CS Scorțeni Mislea – Voința Adunați

Progresul Provița de Jos – AS Potigrafu

Arizona Zalhanaua – Unirea Brătești

AS Pușcași – Viitorul Provița de Sus

A fost etapă în Superligă

La mijlocul acestei săptămâni, fotbalul județean a programat meciuri într-o singură întrecere, cea a Superligii, care cu acest prilej și-a ”epuizat” rundele interemediare din acest an, de acum încolo urmând să se joace doar în weekend-uri. CS Blejoi II este pe primul loc, cu 12 puncte din tot atâtea posibile, urmată de Triumf Poiana Câmpina – 10 puncte și Brădetul Ștefești (9 puncte, din doar 3 meciuri). Rezultatele înregistrate în etapa intermediară au fost următoarele:

Progresul Bucov – CS Blejoi II 0-1

CSO Mizil – Carpați Sinaia 2-2

Real Rio Cocoșești – AS Gherghița 1-4

Petrolul Ologeni – Brădetul Ștefești 0-3

Viitorul Puchenii Mari – Triumf Poiana Câmpina 0-1

AS Starchiojd – CS Scorțeni Bordeni 3-0

Olimpia Cireșanu – Avântul Tomșani 4-3

Unirea Teleajen – Sportul Câmpina amânat pentru miercuri, 8 septembrie.

Două amânări în primul eșalon județean

Astăzi și mâine are loc și runda cu numărul 5 din Liga A Prahova, două dintre partide, AS Strejnic – Păulești, respectiv CSC Berceni – Tricolorul Breaza fiind amânate la solicitarea echipelor oaspete, care au mulți jucători plecați în Italia, la EMF Champions League – Rimini, alături de campioana Prahovei la mini-fotbal, Chedra Tax. Cele două partide se vor juca la finele turului.

De remarcat ar fi duelul de la Băicoi, dintre cele două echipe care își desfășoară meciurile în această localitate, cu Athletic-ul lui Cristi Burlacu, în revenire de formă, pe post de gazdă.

Iată programul etapei:

Astăzi, ora 11,00:

Atletic United – CSO Băicoi

Petrolistul Boldești – AFC Brebu

Ora 17,00:

CS Brazi – Tinerețea Izvoarele

AFC Bănești Urleta – CSO Teleajen Vălenii de Munte

Dminică, ora 11,00:

Voința Vărbilău – CS Cornu

CS Mănești 2013 – Unirea Urlați

CSC Măneciu – Petrolul 95

AS Strejnic – CS Păulești – amânat

CSC Berceni – Tricolorul Breaza – amânat