În perioada 16-22 septembrie a.c., la nivelul tuturor inspectoratelor de poliţie judeţene, agenţii rutieri acţionează pentru prevenirea, reducerea accidentelor rutiere şi, implicit, a consecinţelor acestor evenimente.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, „raziile sunt organizate în cadrul acţiunii «Focus on the road», înscrisă în Programul Operațiunilor Europene 2021 al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa, al cărei obiectiv principal este reprezentat de sancționarea abaterilor la regimul rutier de natură a distrage atenția de la conducere, având în vedere pericolul în care este pusă siguranța deplasării pe drumurile publice.

În acest context, polițiștii rutieri desfăşoară activități informativ-preventive, în vederea conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun, în situația în care nu respectă normele rutiere, în scopul adoptării de către aceștia a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice”.

De asemenea, prin acţíunile aminite mai sus, se doreşte ca măcar în data de 21 septembrie 2021 să fie o zi fără persoane decedate din cauza accidentelor rutiere pe drumurile din Europa şi, implicit, pe şoselele din România. Iar pentru ca acest lucru să devină realitate, polițiștii rutieri vor purta discuții cu participanții la trafic pentru conștientizarea importanței respectării normelor rutiere, în special a celor cu privire la conducerea sub influența alcoolului sau a substanţelor psihoactive, respectarea regimului legal de viteză, traversarea neregulamentară, utilizarea telefonului mobil sau portul centurii de siguranță.