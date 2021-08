Ieri, vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, a declarat că, în prezent, există „un blocaj” în coaliţia de guvernare, pentru că „UDMR nu doreşte desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie”, potrivit Agerpres.

„Colegul meu, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a prezentat mai multe căi. Pentru a putea să faci reformă în Justiţie, e nevoie ca toate forţele politice care contează să susţină acest demers. În momentul de faţă avem un blocaj în coaliţie, vedem că partenerul UDMR nu doreşte acest lucru şi mesajul preşedintelui exprimă aceeaşi nemulţumire pe care o avem şi noi – nu putem să avem un program de guvernare agreat şi susţinut în Parlament în momentul învestirii Guvernului şi apoi să nu ne mai respectăm acele angajamente”, a afirmat Barna, la Guvern.

Întrebat cine nu-şi respectă angajamentele, el a răspuns că UDMR nu doreşte desfiinţarea SIIJ, aşa cum s-a agreat în coaliţia de guvernare. „Ştim foarte clar: pe subiectul SIIJ avem o poziţie a UDMR, care, în realitate, doresc doar mutarea Secţiei speciale la Parchetul General, nu desfiinţarea acesteia, aşa cum am agreat în coaliţie”, a susţinut liderul USR PLUS.