Pe terenul fostelor hale și ateliere e în construcție încă un mall

N. Dumitrescu

Dacă în cazul autostrăzilor România rămâne în continuare codașă, cu certitudine, când vine vorba despre construirea de supermarketuri pe terenul unor foste uzine – produsele a nu puţine dintre ele având mare căutare inclusiv peste hotare – țara noastră este campioana-campioanelor! Situația este valabilă și în Prahova, în contextul în care, la Ploiești de pildă, și ultima redută – Uzina 1 Mai – a fost cucerită de mersul înainte al… schimbărilor!

Astfel, după ce au fost puse la pământ cu totul, în urmă cu câteva luni, și ultimele ateliere ce mai rămăseseră în picioare din fosta uzină 1 Mai, acum, pe terenul unui fost simbol al economiei românești în ceea ce privește fabricarea de utilaj petrolier se lucrează de zor la construirea unui nou complex comercial, care se va alătura celor construite deja tot pe terenul fostelor hale ale uzinei menționate. Iar după modul în care, la scurt timp după ce i s-a pus cruce definitiv uzinei se vede deja scheletul noii construcții – cei care trec pe podul de la Gara de Sud, fie cu piciorul fie cu autovehiculele putând vedea atât muncitori, cât și buldozere și alte utilaje lucrând de zor – este clar că ritmul ridicării ei va fi unul cât se poate de alert. Iar asta va însemna că, în curând, pe harta municipiului reședință de județ se va adăuga un alt obiectiv comercial ridicat pe terenul unor foste fabrici, așa cum s-a întâmplat și în cazul celei de lapte ”Prola”, din zona de vest, sau ”Flacăra”, din bariera Bucov, fost brand în domeniul producerii de mașini de tocat carne și obiecte sanitare din fontă. Cât privește soarta fostei uzine 1 Mai, cei mai afectați, inclusiv din punct vedere emoțional, sunt foștii angajați, cărora cu greu le vine să meargă acum la cumpărături într-un loc unde, cu ani în urmă, intrau sau ieșeau, zilnic, ca angajaţi , pe poarta unei fabrici cu care s emândreau. Tocmai de aceea, în ideea de a ține încă vie imaginea acestei uzine, chiar dacă fizic a dispărut din zona de sud a Ploieștiului, în primăvara acestui an s-a creat și un grup pe facebook, care poartă chiar numele acesteia şi care are deja peste 1000 de membri. Periodic, pe această pagină de socializare sunt postate fotografii și impresii din perioada lucrată în uzină, tristețea și dezamăgirea legate de mărirea și decăderea unui fost simbol economic al Ploieștiului reieșind și din următoarele mesaje: ”Ne-a păcălit cu câte 400 de lei de fiecare salariat și de pe atunci se discuta că nu mai sunt comenzi decât până în 2010. Și cam așa a fost… Și lucrau pe vremuri 18.000 de oameni!”, ”Când intrau în schimburi, parcă trecea o armată pe stradă…”; ”Mă doare sufletul când văd un magazin în locul uzinei!”; ”A fost emblema orașului. Trist. Acum e la fier vechi!” Reamintim faptul că, până în Revoluţie, uzina 1 Mai era considerată al treilea producător de ultilaj petrolier din lume. Atunci avea aproape 18.000 de salariaţi, însă, cu timpul, atât faima, cât și numărul angajaților s-au redus. În anul 2000, societatea a fost preluată majoritar de o companie petrolieră care făcea parte dintr-un holding, fără însă ca și cea mai mare problemă – datoriile- să poată fi rezolvată. De altfel, conform unor informaţii existente la nivelul anului 2011, uzina figura pe primul loc pe lista datornicilor Ministerului Finanţelor, cea mai mare parte reprezentând obligaţii către bugetul de stat constituite în anii anteriori, apusul societății fiind consemnat în anul 2017 când, după mai mulţi ani de decădere, în care a înregistrat pierderi consecutive, a intrat în insolvenţă. Cert este că, în același an, un dezvoltator a anunţat că în locul acesteia se va construi un mall, dar se pare că fostele hale și ateliere s-au transformat într-o zonă cu mare vad, având în vedere faptul că, în anul 2021, după cum se vede, se alătură celor existente deja încă un mare centru comercial!