N. D.

Având în vedere că se apropie noul an universitar, conducerea Universității Petrol-Gaze Ploiești pune în aplicare toate strategiile astfel încât să atragă cât mai mulți studenți, mai ales străini. Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al universității, conf. univ.dr. Mirela Dulgheru, de la începutul acestei săptămâni și până pe data de 6 august a.c., UPG Ploiești participă la un târg educațional virtual organizat în vederea atragerii studenţilor străini din ţări africane, precum Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia, Namibia, Zimbabwe, Botswana. ”Evenimentul face parte dintr-o serie de patru târguri similare şi aduce ca noutate faptul că este organizat pentru aplicanţii din mai multe ţări, UPG fiind singura universitate participantă din UE alături de 11 universităţi de prestigiu din Federaţia Rusă. Acţiunile de acest tip fac parte din proiectul de internaţionalizare a învăţământului superior derulat în universitate în perioada aprilie-noiembrie 2021”, ne-a menționat purtătorul de cuvânt al UPG Ploiești, care ne-a oferit și lista instituțiilor de învățământ superior din Rusia care participă, alături de universitatea ploieșteană, la târgul menționat. Este vorba despre: Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk; Moscow automobile and road construction state technical university, Moscow; Lomonosov Moscow State University; Kirov State Medical University; The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications; Belgorod State Technological University; Vernadsky Crimean Federal University Crimea; Chechen State University, Chechen Rebublic; Moscow State University of Technology „STANKIN”; Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg; Southwest State University, Kursk, Rusia.