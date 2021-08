Unii copii din China sunt injectați cu hormoni de creștere de către proprii părinți în speranța că vor fi mai înalți, fiind îngrijorați că dacă vor fi mai mici de înălțime, acest lucru ar împiedica un viitor luminos al copilului, potrivit South China Morning Post, citat de Agerpres. Acest trend a apărut din cauza câtorva factori: copiii cresc într-un mediu hipercompetitiv, crește nivelul de trai, ceea ce duce la faptul că sunt mai accesibile astfel de produse, iar tratamentul funcționează. Yan Yiping, o fată din 11 ani din Jian, estul provinciei Jianxi din China, se descrie ca fiind puternică și sănătoasă. Deși este mai scundă decât media, nu crede că îi cauzează probleme. Părinții ei nu sunt de acord și se gândesc că are nevoie de tratament medical pentru a-i ajunge din urmă pe colegii ei. “Părinții mei cred că sunt scundă. Eu nu cred. Sunt elevi mai scunzi decât mine în clasă”, spune ea. Yan avea mai puțin de 120 cm când a început să ia hormoni de creștere. În următorul an, ea a fost injectată în fiecare noapte la cererea părinților.

Acum are 131 cm, deși este imposibil de știut dacă ar fi crescut la fel în mod natural. Fetele la vârsta ei au în medie 147 cm, conform unui raport din 2018 al Comisiei Naționale de Sănătate. „Avem mulți părinți care cer injecții cu hormoni de creștere pentru copii în ultimii ani. Erau neliniștiți ori pentru că ei nu erau înalți, ori deoarece credea că unui copil scund i-ar fi mai greu să-și găsească un loc de muncă când va crește”, spune doctorul Wang Xiumin de la Shanghai Children’s Medical Center.

În opinia ei, majoritatea copiilor pe care i-a văzut nu aveau nevoie de hormoni de creștere.

Pentru cei care nu au nevoie de tratamentul medical, adăugarea hormonilor sintetici distruge echilibrul hormonilor din organism, lăsând o cantitate relativ mică de alți hormoni, spune Wang. Totuși, multe familii cred că riscul merită. Media înălțimii tinerilor chinezi a crescut mult în ultimii 35 de ani datorită îmbunătățirii calității vieții, astfel că multe familii au apelat la diferite produse care duc la creștere. Media unei femei de 19 ani a crescut cu 5 cm din 1985 până în 2019. Pentru bărbați, creșterea este de 7,6 cm. Business-urile care se ocupă de producerea acestor hormoni au devenit mai profitabile. Industria din China se ridica la 1,19 miliarde dolari, în 2020.

Tratamentul costă în medie între 461 – 615 dolari pe lună.