F. T.

În weekend, agențíi rutieri prahoveni au tras pe dreapta mai mulţi şoferi care, fie consumaseră băuturi alcoolice, fie „prizaseră” ceva. Cum şofatul sub influenţa alcoolului nu mai reprezintă o noutate, amintim doar despre consumul de droguri, care pare să prindă din ce în ce mai mult teren la unii şoferi… Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „în ziua de 27 august a.c., în jurul orei 10:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, au fost sesizați despre faptul că pe raza localității Loloiasca a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Ajunși la fața locului, polițiștii au procedat la testarea alcoolscopică a conducătorilor auto implicați în eveniment, rezultatul fiind negativ în ambele cauzuri. Întrucât unul din conducători avea un comportament agitat, a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența unor substanțe ce ar putea avea un efect psihoactiv în organism, ulterior fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”. De asemenea, sâmbătă seara, în Ploieşti, pe Şoseaua Vestului, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat. „Întrucât acesta prezenta o stare de nelinişte şi agitaţie, şoferul a fost testat cu dispozitibul DrugTest, care a înregistrat o valoare pozitivă a consumului de cocaină. În urma rezultatului, acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de «conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive»”. (comunicat IPJ Prahova).